Луценко розповів деталі про список потенційних 47 жертв

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що спецслужби отримали список потенційних 47 жертв від оточення Бориса Германа, якого підозрюють в організації "убивства" Бабченка.

Про це він повідомив в ефірі радіо "НВ".

"Після ночі після імітованого вбивства організатор передзвонив виконавцю і сказав, що він терміново відлітає за кордон, гроші йому колись передадуть. Стало зрозуміло, що ланцюжок може бути перерваний, тому Служба безпеки абсолютно правильно затримала Германа на вулиці", - заявив генпрокурор.

Він зазначив, що силовики отримали інформацію про списки від оточення підозрюваного.

"Ми не отримали інформації від організатора, але отримали завдяки спецоперації можливість нової інформації від його оточення. І вчора ввечері між 9 і 10 годиною вечора я отримав інформацію – у нас в руках є список. У нас є список із 47 осіб, які організатор надав третій особі, і в результаті спецоперації ми змогли його ідентифікувати і вилучити", - розповів Луценко.

За його словами, більшість людей у ньому – журналісти.

"Більшість цих людей – це журналісти України, а також журналісти, які виїхали з Росії. Більшість із цих осіб журналісти, але не тільки вони", - зауважив Луценко.

Він додав, що його немає у цьому списку. А на питання, чи є у ньому діючі політики, Луценко відповів "No comments".

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів"розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

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Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.

Пізніше він повідомив, що імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.

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