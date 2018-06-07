Справа Бабченка: У ТОВ "Шмайсер" розповіли про роль Германа та обшуки

Борис Герман, обвинувачений в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабчека не є керівником ТОВ "УНСП "Шмайсер".

Про це повідомила директор ТОВ "УНСП "Шмайсер" Антоніна Капілян, передає "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що заяви про те, що підконтрольне їй підприємство є базою для виробництва зброї чи вибухівки - інсинуації.

За її словами, Герман є партнером, співзасновником та власником 10% підприємства і виконує дорадчі функції, але не керує товариством.

"Обшуки на підприємстві відбуваються регулярно. Ми до цього звикли. Але правоохоронці йдуть з підприємства з пустими протоколами", - заявила Капілян.

"Чому відбуваються обшуки? Це можливо "кошмарення" підприємства, можливо це пов'язано з чинними кримінальними справами. Тобто обшуки є, але претензій до підприємства нема", - додала вона.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

Комітет захисту журналістів (CPJ), ОБСЄ та "Репортери без кордонів" розкритикували таку спецоперацію.

Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОвця. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

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Як стало відомо, ймовірним організатором "убивства" Бабченка є Борис Герман, який також проходить як обвинувачуваний в інших кримінальних справах.

Суд постановив обрати для Германа запобіжний захід у вигляді арешту. Під час засідання він заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою та назвав замовника з фонду Путіна.

Адвокат підозрюваного в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко Євген Солодко заявив, що його підзахисний відомий волонтер і є директором компанії з виробництва зброї.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що особам, які могли стати жертвами російських спецслужб поряд з журналістом Аркадієм Бабченко, буде надано охорону.

Пізніше він повідомив, що імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 потенційних жертв.

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