В Одесі заарештували чергового "мінера"

Джерело: Кіберполіція

Правоохоронці затримали чоловіка, який на замовлення робив хибні повідомлення про мінування важливих об’єктів інфраструктури Одеси.

Деталі: Слідство встановило, що 39-річний раніше судимий одесит маючи намір заробити грошей, отримував через соціальні мережі від незнайомців замовлення на мінування об’єктів: школи, лікарні, місця великого скупчення людей тощо.

Повідомлення він надсилав переважно електронною поштою використовуючи заходи анонімізації ("TOR", "VPN", прив’язував поштові скриньки до віртуальних номерів телефонів). Для кожного зі своїх повідомлень чоловік створював окрему електронну скриньку та мав їх безліч (наприклад "zahvat.odessa@...").

Під час проведення оперативних заходів правоохоронці встановили IР-адресу користувача, номери мобільних телефонів, які він використовував, та мобільний пристрій.

Зазначається, що здійснивши ряд хибних замінувань, грошей від замовника зловмисник так і не отримав.

8 серпня чоловіка затримали на території покинутої будівлі санаторію в місті Чорноморськ Одеської області, де він переховувався. Суд заарештував затриманого на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі майже 152 тисячі гривень.

Чому це важливо: В останні роки в Україні значно зросла кількість повідомлень про замінування, від чого страждають тисячі людей. Лише протягом однієї доби у червні правоохоронці евакуювали більше 32 тисяч громадян по всій Україні. Кіберполіція запевняє, що вже напрацювала дієвий механізм ідентифікації осіб, які надсилають подібні повідомлення.

Що відбулося раніше: У липні за неправдиве мінування засудили до одного року позбавлення волі 33-річного одесита.

Передісторія: