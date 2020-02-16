Головні новини суботи і ночі: Зеленський в Мюнхені, з’їзд "Слуги народу"

Зеленський виступив на Мюнхенській конференції, "Слуга народу" провела з’їзд партії – новини, які були актуальні 15 лютого.

Про Зеленського в Мюнхені

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією Конгресу США в Мюнхені висловив сподівання на збільшення обсягів і розширення напрямів військової та безпекової допомоги від США.

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції Зеленський заявив, що вважає некоректним вживання терміну "війна в Україні".

Також він виключив можливість того, що Україна вестиме "прямий діалог" із ватажками самопроголошених "республік" на Донбасі.

У своїй промові Зеленський розповів, що українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.

Окрім цього, президент заявив, що місцеві вибори в ОРДЛО в жовтні цього року не можуть бути проведені без дотримання безпекових і політичних умов і з порушенням Конституції України.

У своєму виступі Зеленський також повідомив, що українська сторона пропонує проводити розведення сил і засобів на Донбасі за секторальним принципом.

Україна погоджується на спільний із представниками ОРДЛО контроль території як умову для проведення місцевих виборів на Донбасі.

Про з’їзд "Слуги народу"

15 лютого в Києві проходив третій етап з'їзду партії "Слуга народу". Учасники з'їзду збільшили склад Вищої ради партії з п'яти до восьми чоловік і переобрали її склад.

Також у пресслужбі розповіли, що 15 та 16 лютого центр освіти партії "Слуга Народу" проводить навчання для новообраних депутатів місцевих рад і голів ОТГ.

Окрім того, "Слуга народу" ухвалила рішення обговорити центризм як ідеологію своєї партії.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Співробітники "прикордонного управління ФСБ РФ по Криму" затримали в західній частині Азовського моря маломірне судно з чотирма громадянами України на борту без документів, що посвідчують особу. За фактом ГУНП в АР Крим та Севастополі розпочато кримінальне провадження.

Україна очікує, що новий масштабний обмін полоненими відбудеться до зустрічі у "нормандському форматі", про це заявив міністр МЗС Вадим Пристайко.

Прокуратура Донецької області викрила місця накопичення контрафактної тютюнової продукції з ОРДЛО та вилучила 750 тис пачок цигарок на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

У Житомирі ізолюють працівників з Китаю, які задіяні на будівництві об'їзної автодороги навколо Житомира та які повертаються в Україну після святкування китайського Нового року.

Глава МЗС Ірану Мохаммад-Джавад Заріф заявив, що Іран готовий співпрацювати з Україною для розслідування катастрофи Боїнга авіакомпанії МАУ, який був збитий над Тегераном в січні 2020 року.

На сайті Мюнхенської безпекової конференції знову з'явився скандальний план примирення України та Росії за авторства трьох західних аналітичних центрів та Російської ради міжнародних справ.

Внаслідок зараження китайським коронавірусом Covid-19 померли 1 666 осіб. Успішно вилікувались від вірусу 9 388 людини.