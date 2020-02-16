Главные новости субботы и ночи: Зеленский в Мюнхене, съезд "Слуги народа"

Зеленский выступил на Мюнхенской конференции, "Слуга народа" провела съезд партии – новости, которые были актуальны 15 февраля.

О Зеленском в Мюнхене

Президент Владимир Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США в Мюнхене выразил надежду на увеличение объемов и расширение направлений военной и безопасностной помощи от США.

Президент Владимир Зеленский считает некорректным употребление термина "война в Украине".

Во время своей речи он также рассказал, что украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.

Президент также исключил возможность того, что Украина будет вести "прямой диалог" с главарями самопровозглашенных "республик" на Донбассе.

Кроме этого, он заявил, что местные выборы в ОРДЛО в октябре этого года не могут быть проведены без соблюдения безопасности и политических условий и с нарушением Конституции Украины.

В своем выступление Зеленский также сообщил, что украинская сторона предлагает проводить разведение сил и средств на Донбассе по секторальному принципу.

Украина соглашается на совместный с представителями ОРДЛО контроль территории в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

О съезде партии "Слуга народу"

15 февраля в Киев прошел третий этап съезда партии "Слуга народа". Участники съезда увеличили состав Высшего совета партии с пяти до восьми человек и переизбрали ее состав.

Также в пресс-службе рассказали, что 15 и 16 февраля центр образования партии "Слуга народа" проводит обучение для новоизбранных депутатов местных советов и председателей ОТГ.

Кроме того, "Слуга народа" приняла решение обсудить центризм как идеологию своей партии.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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