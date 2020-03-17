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Головні новини понеділка і ночі: карантин в Україні, нові хворі на COVID-19

Вівторок, 17 березня 2020, 07:00

Уряд вирішив зупинити міжобласне сполучення та закрити метро, в Україні вже 7 випадків зараження коронавірусом — актуальні новини 16 березня.

Про загальнонаціональний карантин

Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення щодо тимчасового припинення, залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень з 18 березня.

З 17 березня на всій території Україні заборонені будь-які масові заходи за участі більше 10 осіб. Також свою роботу мають припинити всі заклади громадського харчування та розважальні центри.

У Києві з 17 березня закривають торговельні центри, заклади швидкого харчування, ресторани, кафе та бари. У штатному режимі продовжать роботу продуктові магазини, аптеки та заправки.

На в’їзд та виїзд столицю не закриватимуть, рух громадського транспорту також не обмежуватимуть — міська влада радить без крайньої необхідності не покидати місто та не виходити з дому.

Місцева влада почала запроваджувати жорсткий карантин у містах та містечках України, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції — закривають усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

Про хворих на коронавірус

В Україні підтверджено вже 7 випадків зараження коронавірусом — по два нових випадки зафіксували у Чернівецькій області у двох жінок та у Києві у хлопця та жінки. 

У чернівчанина, який став першим офіційно зафіксованим пацієнтом із Covid-19 в Україні, останній проведений тест на коронавірус дав негативний результат.

У інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.

Зеленський створив координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу Covid-19.

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Українська правда
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