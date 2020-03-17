Главные новости понедельника и ночи: карантин в Украине, новые больные COVID-19

Правительство решило остановить межобластное сообщение и закрыть метро, в Украине уже 7 случаев заражения коронавирусом - актуальные новости 16 марта.

Об общенациональном карантине

Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке железнодорожных, авиа и автобусных междугородных сообщений с 18 марта.

С 17 марта на всей территории Украины запрещены любые массовые мероприятия с участием более 10 человек. Также свою работу должны прекратить все заведения общественного питания и развлекательные центры.

В Киеве с 17 марта закрывают торговые центры, заведения быстрого питания, рестораны, кафе и бары. В штатном режиме продолжат работу продуктовые магазины, аптеки и заправки.

На въезд и выезд столицу закрывать не будут, движение общественного транспорта также не будут ограничивать — городская власть советует без крайней необходимости не покидать город и не выходить из дома.

Местные власти начали вводить жесткий карантин в городах и городках Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции — закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

О больных на коронавирус

В Украине подтверждены уже 7 случаев заражения коронавирусом — по два новых случая зафиксировали в Черновицкой области в двух женщин и в Киеве у парня и женщины.

У жителя Черновцов, который стал первым официально зафиксированным пациентом с Covid-19 в Украине, последний проведенный тест на коронавирус дал отрицательный результат.

В инфекционном отделении Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на лечении с подозрением на COVID-19.

Зеленский создал координационный совет по противодействию распространению коронавируса Covid-19.

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