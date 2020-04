5 квітня. No time to die: В Італії хвороба відступає, в Індії вірус у трущобах, Трамп хоче послабити карантин на Великдень

Офіційні дані актуальні на 12:00 5 квітня

За весь час пандемії коронавірусу в Україні встановили 1 251 хворого.

Між виявленням 100 хворих і 1000-1200 хворих в Україні минуло понад 9 днів, у США – 8, в Іспанії – 7, в Італії – 6, заявив головний санепідемлікар Віктор Ляшко.

624 хворих від загальної кількості в Україні – госпіталізовано.

До апаратів штучної вентиляції легень підключили ще 2 пацієнтів – тепер їх 18.

Всього в Україні:

За останню добу:

Областю без встановлених хворих продовжує вважатися Миколаївська, єдиного інфікованого з якої перереєстрували в Києві.

Друга вагітна жінка, що померла в Івано-Франківському перинатальному центрі, не хворіла коронавірусом. ПЛР-тест показав негативний результат.

Кожен третій з інфікованих коронавірусом на Сумщині не має жодних симптомів – це 14 людей з 37. Щодо інших 23-х, які мали симптоми хвороби: у восьми людей вірус виявили на 1-2 день після потрапляння в організм, у п’яти – на 3-4, у семи – на 5-6, у трьох – на 8-10.

Тест на коронавірус здала братія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, зокрема намісник лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло. У лаврі запевняють – митрополит немає жодних скарг на здоров’я, усе роблять "для запобігання спалаху епідемії". Результат обіцяють найближчим часом.

На Закарпатті виписали першу встановлену хвору в області. Жінка вже знаходиться вдома, поки що під наглядом лікарів.

У Збройних силах України зафіксували третього хворого на коронавірус, це другий військовий Київського гарнізону. З кінця березня чоловік лікувався вдома.

Серед військових в зоні ООС на Сході випадків захворювання не виявили.

За даними окупаційної "влади", кількість хворих на коронавірус у Криму зросла до 20.

На окупованій Луганщині – уперше з 29 березня повідомили про другий випадок захворювання.

На Донеччині, за інформацією окупантів, від учора лишається троє хворих.

На Дніпропетровщині склали адмінпротокол на жінку, що повернулася з Польщі й не дотрималася режиму самоізоляції. На наступний по приїзду день жінка пішла на вулицю без маски, потенційно наразивши себе на штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

У Львові склали адмінпротокол на чоловіка, який після попередження поліцейських продовжив гуляти територією Високого замку (і також робив це без маски).

Тим часом у Кривому Розі "АрселорМіттал Кривий Ріг" вишикував сотні своїх працівників за отриманням перепусток на проїзд у міському транспорті. Люди не дотримувалися дистанції в півтора метри і не всі були в масках.

В Україні на час карантину запустили безкоштовну психологічну підтримку у Telegram-каналі Zanovo.Me. Він наповнений подкастами, вправами для відновлення власного ресурсу, а також пропонує тест на визначення рівня тривоги і стресу.

Кожен може поставити запитання, відповіді на які психотерапевти дадуть у наступних подкастах.

Ще один корисний Telegram-чат запустили в Миколаєві – "Стоп насильству". Він має допомагати людям, які зіштовхнулися з домашнім насильством під час карантину. А саме надавати онлайн-консультації від поліцейських, корисні контакти тощо.

За два тижні карантину поліція Миколаївщини склала 148 протоколів щодо домашнього насильства.

Туристи, які 30 березня повернулися до України й активно протестували проти своєї обсервації, виїхали зі столичного готелю "Козацький" після негативних тестів на коронавірус. Результати їм повідомили на четвертий день.

За словами одного з обсервованих, довідки про тестування на рецепції видавали в обмін на виселення.

Тим часом Володимир Зеленський ініціював перевірку місць для обсервації, аби людям забезпечити комфортні умови.

Кількість хворих на коронавірус у світі перевалила за 1,2 млн – офіційно зареєстровано 1 204 782 хворих. На ранок 4 березня їх кількість була 1120 752

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 85 тисяч. Що дещо менше, ніж напередодні, коли інфікованих стало більше приблизно на 100 тисяч.

Третю добу поспіль від COVID-19 на планеті помирає близько 6 тисяч людей.

У всьому світі:

Одужали: 247 849 227 019 (+ 20 830)

Померли: 64 849 (+5 867)

Іспанія перегнала Італію за кількістю заражень. В країні зафіксовано близько 126 тисяч хворих, тоді як в Італії 124 тисячі.

За добу в Іспанії померло 809 людей і це найменший щоденний показник за останні вісім днів. Напередодні було зафіксовано 932 смерті, перед цим – 950.

Від початку епідемії в країні померло 11947 людей. Близько 6,5 тисяч іспанців все ще перебувають у реанімаціях.

"Майбутнє Європи стоїть на карті у цій війні з коронавірусом. Наші громадяни помирають, а лікарні перевантажені. Або ми відповідаємо твердою солідарністю або наш союз зазнає невдачі", – пише прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

В Італії темпи розповсюдження хвороби зменшуються. Також зменшується кількість людей в реанімаціях.

Від початку епідемії коронавірусу в країні померли 15 362 людини, з них 681 – протягом останньої доби, що значно менше ніж напередодні – 766.

У Великій Британії від коронавірусу за останню добу померли 708 людей, що є найбільшим показником від початку епідемії. Щоденна кількість смертей продовжує зростати, днем раніше було зафіксовано 684 летальних випадки, а два дні тому – 569.

Загальна кількість загиблих зараз становить 4313.

У лікарнях Франції протягом останньої доби від коронавірусу померла 441 людина, що істотно менше ніж в п’ятницю, коли був зареєстрований пік смертності у 588 жертв.

З початку епідемії у лікарнях країни померли 5 532 особи. Ще 2 028 хворих померли у будинках літніх людей, які нещодавно також почали включати до загальної статистики. Таким чином в цілому по Франції з початку епідемії померли 7 560 людей.

В Австрії відзначаються позитивну тенденцію в боротьбі з коронавірусом. Тут за добу одужали більше людей, ніж захворіли, а щоденні темпи зростання підтверджених випадків впали в останні дні до менш ніж 5%.

У США за останні 24 години загинуло 1 344 людини, кількість хворих перевалила за 310 тисяч.

Від початку епідемії в країні загинуло 8 503 людей, вилікувалось 15 021.

Як і раніше найбільше від хвороби потерпає місто Нью-Йорк, де лише за одну добу загинуло 630 людей. Від початку епідемії тут зафіксовано вже 2 624 летальних випадки.

Лише у штаті Нью-Йорк зараз майже стільки ж випадків – близько 115 тисяч – скільки по всій Італії.

Щоб допомогти подолати епідемію, у Нью-Йорк відправлять тисячу військових, серед яких також будуть медики та медсестри.

Президент США Дональд Трамп попередив американську спільноту про наступний "найскладніший тиждень", який принесе в країну багато смертей. Попри таке суворе попередження Трамп запропонував пом’якшити правила соціальної ізоляції на Великдень.

У Токіо за добу підтвердили 130 нових заражень. Як повідомляють японські ЗМІ, це найвищий денний стрибок вірусу в тамтешній столиці.

Тепер там більше тисячі хворих. Раніше Японії вдавалось уникнути спалаху, однак протягом останнього тижня кількість заражень зростає.

Район Дхараві, що розташований у місті Мумбаї в Індії та вважається одними з найбільших азійських трущоб – показав першу смерть від коронавірусу. 56-річний чоловік, який нікуди не подорожував, помер протягом кількох годин після позитивного тесту на COVID-19.

Дхараві населений майже в 30 разів щільніше, ніж Нью-Йорк – близько 280 тисяч людей на квадратний кілометр. Там складно застосовувати соціальне дистанціювання і є проблеми з санітарією та водою.

Тому лікарі кажуть, що поширення хвороби у цьому районі може призвести до неконтрольованого спалаху в країні. Наразі в Індії загалом 3,5 тисяч заражених і майже сто смертей.

Поліція Австралії розпочала розслідування стосовно того, як пасажирам круїзного судна Ruby Princess, незважаючи на симптоми вірусу, дозволили зійти на берег в Сіднеї. У понад 600 пасажирів пізніше підтвердили COVID-19, 10 з них померли.

Зараз в Австралії зареєстровано 5,5 тисяч випадків коронавірусу. Тобто десята частина заражених зійшли з лайнера.

День тому ми згадували Еквадор, де через брак лікарень та місць на цвинтарях, тіла померлих залишали на вулицях. Теперь уряд країни почав зберігати тіла жертв нового вірусу в гігантських холодильних контейнерах, спеціально встановлених у лікарнях.

Президент Чилі Себастьян Піньєра сфотографувався на площі, яка довгий час була центром антиурядових протестів, але тепер спорожніла через карантин. Він знехтував правилом не ходити зайвий раз вулицею і зробив світлину просто на фоні опозиційних написів, чим викликав обурення своїх опонентів.

Священики на Філіппінах благословляли людей з кузовів вантажівок і мотоциклів, адаптувавши традицію Вербної неділі під умови карантину.

У Великій Британії чоловік вирішив "піднятись на Еверест", не порушуючи карантин і залишаючись вдома. Він подолав висоту сходами у власному будинку. Британець пройшов 41 тисячу кроків за 4 дні, кожної доби виділяючи по 6 годин, і зрештою підняв британський прапор у себе на даху.

Спортивний комплекс в Англії, відомий як місце народження Паралімпійських ігор, має стати центром допомоги під час пандемії. Туди направлятимуть людей похилого віку, про яких не можна подбати вдома та які більше не потребують невідкладної допомоги.

У мережі ширяться чутки, що 5G викликає поширення коронавірусу. Але це – дезінформація, не довіряйте постам в Instagram, навіть якщо їх роблять улюблені актори.

У Шанхаї чоловік створив "капсулу безпеки" для захисту немовлят від COVID-19. Він планує масово випускати винахід та продавати його приблизно за $1400. Сімейні прогулянки з нею нагадуватимуть міжпланетні подорожі.

