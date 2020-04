4 квітня. No time to die: В Україні більше тисячі хворих, Іспанія наздоганяє Італію, в Еквадорі тіла лишають просто на вулицях

Офіційні дані актуальні на 12:00 4 квітня

Від 6 квітня в Україні посилюються правила і заборони карантину. Не можна виходити в громадське місце без маски та документів, гуляти в парках і за власним бажанням залишати місце ізоляції.

Детально читайте в матеріалі "Української правди".

Недотримання жорстких умов карантину може означати пік захворюваності на коронавірус в Україні з 14-15 квітня, вважає головний сандепідемлікар Віктор Ляшко.

"Це може призвести до масового надходження хворих, тяжких хворих до закладів охорони здоров’я і це може призвести до великої кількості негативних наслідків, зокрема летальних", – пояснює Ляшко.

На 24 день після оголошення ситуації з коронавірусом пандемією кількість хворих в Україні перетнула позначку в тисячу.

Нині в Україні 1096 встановлених інфікованих Covid-19.

Менше половини з них, 477 людей (зокрема 25 дітей), госпіталізували.

Станом на 4 квітня до апаратів штучної вентиляції легень підключені 16 пацієнтів (за даними головного санепідемлікаря Віктора Ляшка).

Загальна кількість померлих – 28, одужавших – 23 (це 2,1% від усіх захворівших).

За останню добу:

Розходяться дані щодо Києва у Центру громадського здоров’я і міського голови Віталія Кличка. ЦГЗ повідомляє про 195 встановлених хворих і один летальний випадок, Кличко – про 214 хворих, 3 летальних випадків 12 одужавших.

Областю без встановлених хворих продовжує вважатися Миколаївська, єдиного інфікованого з якої перереєстрували в Києві.

За інформацією головного санепідемлікаря, 112 разів за останню добу українці викликали екстрену швидку медичну допомогу, підозрюючи в себе симптоми коронавірусу. 90 з цих людей – госпіталізували.

386 разів за минулу добу мобільні медичні бригади виїздили, щоб взяти в людини зразок біологічного матеріалу для тестування на коронавірус. У підсумку 678 зразків (потенційні хворі та контактні особи) відібрали для точнішого ПЛР-тесту.

Коронавірус виявили у двох лікарів на Львівщині. Один з них перебував на самоізоляції вдома, інший – контактував з хворою на Covid-19 пацієнткою.

Інфекцію не виявили у немовляти на Івано-Франківщині, чия мама померла з підтвердженим випадком Covid-19. Стан дитини задовільний.

Серед військових в зоні ООС на Сході випадків захворювання не виявили.

За даними окупаційної "влади", кількість хворих на коронавірус у Криму – 18.

На Донеччині, за інформацією окупантів, кількість хворих зросла до трьох.

На Луганщині – один випадок, інформація про підозру на який з’явилася ще 29 березня. "Міністерка" охорони здоров’я заявляє, що жодної статистики не замовчують, утім СБУ вже відкрила провадження про приховування фактів захворювання. За інформацією правоохоронців, у Луганську та Кадіївці померли 13 людей з ознаками Covid-19.

З наступного тижня український виробник ПЛР-тестів має віддавати по 2-7 тисяч тестів щодня. Загалом – 2 мільйони екземплярів.

За словами заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, такі тести значно дешевші та працюють "без питань". До цього Україна імпортувала тести з Китаю та Південної Кореї.

Паралельно Україна закупила реагентів для 1 мільйона тестувань на коронавірус.

На Дніпропетровщині розгорнули перше наметове містечко для обсервації. Воно охоплює місця для проживання, господарчу частину, зону санобробки, душові та роздягальні, намети для медпрацівників.

Також на території табору встановили спецрамки для дезінфекції та авто для термічної обробки речей, постільної білизни.

Повернутися до України прагнуть ще понад 8 з половиною тисяч громадян. У 140 українців, які тимчасово "застрягли" за кордоном, є проблеми з житлом.

За новими правилами, обсервацію також мають проходити українці, які повертаються з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей і з Криму.

4 квітня бригада українських медиків поїде допомагати боротися з коронавірусом Італії, де понад 100 тисяч інфікованих і 14 681 смерть. Також Україна направляє туди медичний спирт.

Володимир Зеленський обіцяє медикам "найнадійніші захисні костюми, окуляри, рукавички, і маски" і неоціненний досвід до піку хвороби в Україні.

Головний санепідемлікар уточнив, що йдеться про 20 медиків, які працюватимуть в Італії два тижні. Якщо після їхнього повернення ситуація в Україні буде стабільною, лікарів відправлять на обсервацію.

Якщо допомога треба буде негайно – вони пройдуть обсервацію безпосередньо в лікарнях, де надаватимуть допомогу хворим на коронавірус.

Тим часом в українські лікарні повезли 12 тисяч багаторазових захисних костюмів для працівників.

Кількість хворих на коронавірус у світі перевалила за мільйон – зареєстровано 1120 752 інфікованих. На ранок 3 березня їх кількість була 1 016 401.

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 100 тисяч. Що знову є найбільшим показників від початку пандемії.

За день від COVID-19 на планеті загинуло приблизно стільки ж людей як і вчора близько 6 тисяч.

У всьому світі:

Одужали: 227 019 (+15 224)

Померли: 58 982 (+5 818)

Іспанія наздогнала Італію за кількістю заражень. Тепер в обох країнах зафіксовано близько 120 тисяч хворих. За добу в Іспанії померло 932 людини, це трохи менше ніж напередодні, коли було зафіксовано 950 смертей.

Близько 6,5 тисяч іспанців перебувають у реанімаціях.

В Італії рівень хвороби почав потроху стабілізуватися, але кількість загиблих щодня залишається високою.

За останню добу від коронавірусу померли 766 людей, майже стільки ж, як і попередньої доби. У порівнянні з вчорашнім днем дещо знизилася кількість нових хворих.

У Британії щоденна кількість смертей від коронавірусу продовжує зростати.

Минулої доби тут загинуло 684 людини, днем раніше було зафіксовано 569 летальних випадків.Темпи поширення хвороби також зростають.

Британія побудує ще дві тимчасові лікарні для лікування пацієнтів з коронавірусом – центр на 1000 пацієнтів в університеті в Бристолі, Південно-Західна Англія, і центр на 500 ліжок в конференц-центрі в Харрогіті на півночі країни.

Таким чином, в країні планується відкрити п'ять польових лікарень у найближчі тижні.

Через коронавірус вчетверте за 68 років Королева Великої Британії Єлизавета II звернеться до нації в телевізійному ефірі.

Щоб не наражатися на ризики, Єлизавета припинила виконувати свої королівські обов'язки і зараз перебуває в замку Віндзор в Беркширі разом з герцогом Единбурзьким.

У Франції 18-річного громадянина засудили до 3 місяців ув’язнення після четвертого порушення карантину.

За третє порушення його засудили до двох місяців домашнього арешту з носінням електронного браслету. Проте вже наступного дня хлопця впіймали за кермом авто без водійських прав.

Тим часом з тюрем Франції звільнили понад 6 тис. ув’язнених. Після виявлення коронавірусу у десятків ув’язнених та співробітників в’язниць, у французькому Мін’юсті вирішили достроково звільнити тих, у кого закінчується термін позбавлення волі або є проблеми зі здоров'ям.

У Німеччині кількість загиблих від коронавірусної хвороби досягла 1 017 осіб, з них 145 померли протягом останньої доби.

На найбільшому стадіоні країни відкриють центр боротьби з коронавірусом. Німецький футбольний клуб "Боруссія" з міста Дортмунд оголосив про надання у користування свого стадіону "Сігнал Ідуна Парк" для боротьби з пандемією.

Щоб запобігти розповсюдженню хвороби, у Берліні за порушення правил соціальної дистанції – 1,5 метри – запровадили штрафи на суми до 500 євро.

У США за останні 24 години загинуло 1 480 людей.

На ранок 3 квітня кількість хворих в країні майже досягла 280 тисяч. Загинуло 7 159 людей, вилікувалось 9 897.

Як і раніше, найбільше від хвороби потерпає Нью-Йорк, де від початку епідемії померло вже 1 867 людей.

Незважаючи на шалені темпи поширення хвороби, президент Трамп сказав, що не вдягне захисну маску, попри рекомендації медиків США. Президент вважає їх "добровільними".

Через карантинні заходи введені в країні протягом двох останніх тижнів близько 10 мільйонів мешканців США втратили роботу.

Безробіття, викликане коронавірусною кризою, у Великій Британії і США настільки велике, що може побити рівні часів Великої депресії 1930-х років вже протягом декількох місяців.

Але є історії, які вселяють надії. В Орегоні ветеран Другої світової війни Вільям "Білл" Лапши вилікувався від коронавірусу, відсвяткувавши на тому ж тижні свій 104-ий день народження.

Щоб якось розважится без ресторанів та барів, американці почали скуповувати значно більше алкоголю додому. Найбільш популярні напої в американських домівках пиво та вино.

У Нідерландах музиканти Роттердамського філармонічного оркестру вирішили підняти дух людей на карантині онлайн-виконанням Дев’ятої симфонії Бетховена ("Ода до радості"), яка є гімном Європи і одним із символів Європейського Союзу. Вийшло душевно.

