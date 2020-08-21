Головні новини четверга і ночі: отруєння Навального, антирекорди COVID-19

Російський опозиціонер Навальний у реанімації з токсичним отруєнням, в Україні за добу 2134 нових хворих на коронавірус — актуальні новини 20 серпня.

Про Навального

Російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням — йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні.

Наразі Навальний перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".

За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.

"Лікарі роблять не те щоб усе можливе, лікарі реально займаються порятунком його життя", – заявив заступник головного лікаря.

У Кремлі заявили, що бажають Навальному "якнайшвидшого одужання" і готові в разі потреби організувати його перевезення на лікування за кордон.

Пізніше штаб Олексія Навального попросив Кремль посприяти його переміщенню за кордон на лікування.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США слідкують за ситуацією навколо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про антирекорди

За добу 19 серпня коронавірус підтвердили 2 134 особам, було госпіталізовано 407 хворих, померли 40 пацієнтів із COVID-19 — це одразу три антирекорди.

Епідемічна ситуація з COVID-19 погіршується у Києві та 17 областях — дані РНБО.

За минулу добу Україна опинилася на 15-му місці в світі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом, за загальною кількістю виявлених хворих вона на 31-му місці.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

ФСБ стверджує, що запобігла спробі спецслужб України викрасти на території РФ росіянина, "який брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ".

З 1 вересня від туристів, що подорожують до Єгипту, вимагатимуть негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.

Росія жорстко продавлює в рамках Тристоронньої контактної групи політичну суб'єктивізацію ОРДЛО — представник ОРДО в ТКГ.

На засіданні ТКГ Росія поставила ультиматум: змінити постанову Ради про місцеві вибори, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО — Кравчук.

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу щодо Координаційної ради, яку створила опозиція.

Європейські лідери змушені обговорювати ситуацію в Білорусі з російським керівництвом, оскільки Олександр Лукашенко відмовляється розмовляти з політиками ЄС.