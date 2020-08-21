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Головні новини четверга і ночі: отруєння Навального, антирекорди COVID-19

П'ятниця, 21 серпня 2020, 08:00

Російський опозиціонер Навальний у реанімації з токсичним отруєнням, в Україні за добу 2134 нових хворих на коронавірус — актуальні новини 20 серпня.

Про Навального

Російський опозиційний політик Олексій Навальний потрапив до реанімації з отруєнням — йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні.

Наразі Навальний перебуває в комі, його підключили до апарату "штучного дихання".

За даними російських ЗМІ, лікарі поставили йому попередній діагноз – отруєння невстановленим психодиcлептиком. Водночас у лікарні не можуть підтвердити, що в нього отруєння.

"Лікарі роблять не те щоб усе можливе, лікарі реально займаються порятунком його життя", – заявив заступник головного лікаря.

У Кремлі заявили, що бажають Навальному "якнайшвидшого одужання" і готові в разі потреби організувати його перевезення на лікування за кордон.

Пізніше штаб Олексія Навального попросив Кремль посприяти його переміщенню за кордон на лікування.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США слідкують за ситуацією навколо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про антирекорди

За добу 19 серпня коронавірус підтвердили 2 134 особам, було госпіталізовано 407 хворих, померли 40 пацієнтів із COVID-19 — це одразу три антирекорди.

Епідемічна ситуація з COVID-19 погіршується у Києві та 17 областях — дані РНБО.

За минулу добу Україна опинилася на 15-му місці в світі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом, за загальною кількістю виявлених хворих вона на 31-му місці.

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Українська правда
Теми: коронавірус
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