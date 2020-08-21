Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Главные новости четверга и ночи: отравление Навального, антирекорды COVID-19

Пятница, 21 августа 2020, 08:00

Российский оппозиционер Навальный в реанимации с токсическим отравлением, в Украине 2134 новых больных коронавирусом — актуальные новости 20 августа.

О Навальном

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального на скорой увезли в больницу.

Сейчас Навальный находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".

По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.

"Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни", – заявил замглавврача.

В Кремле заявили, что желают Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.

Позднее штаб Алексея Навального попросил Кремль помочь в его перемещении за границу на лечение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США следят за ситуацией вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об антирекордах

За сутки 19 августа коронавирус подтвердили 2134 людям, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19 — это сразу три антирекорда.

Эпидемическая ситуация с COVID-19 ухудшается в Киеве и 17 областях — данные СНБО.

За минувшие сутки Украина оказалась на 15-м месте в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом, по общему количеству выявленных больных она на 31-м месте.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

ФСБ утверждает, что пресекла попытку спецслужб Украины похитить на территории РФ россиянина, "принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ".

С 1 сентября от туристов, путешествующих в Египет, будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Россия жестко продавливает в рамках Трехсторонней контактной группы политическую субьективизацию ОРДЛО — представитель ОРДО в ТКГ.

На заседании ТКГ Россия поставила ультиматум: изменить постановление Рады о местных выборах, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО — Кравчук.

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета, который создала оппозиция.

Европейские лидеры вынуждены обсуждать ситуацию в Беларуси с российским руководством, поскольку Александр Лукашенко отказывается разговаривать с политиками ЕС.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 августа: отравление Навального, три антирекорда COVID

Правительство обновило разделение Украины на зоны коронавируса: 14 "красных"

Представитель ОРДО в ТКГ о хамском поведении РФ: Минский процесс превращен в фарс

Штаб Навального согласился на предложение Кремля об эвакуации политика

Кравчук рассказал об ультиматуме РФ о выборах в ОРДЛО

В Кремле отреагировали на госпитализацию Навального

Все новости...
коронавирус
Коронавирус: больных в мире стало больше на 267 тысяч
На Ровенщине коронавирус подтвердили у почти 100 человек
За сутки на Буковине обнаружили более 200 больных COVID-19
Последние новости
08:16
Во Львовской области на шахте погиб 35-летний горняк
08:00
Главные новости четверга и ночи: отравление Навального, антирекорды COVID-19
07:54
За сутки на Донбассе задокументировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны формирований РФ
07:27
Байден согласился баллотироваться в президенты США
06:20
Коронавирус: больных в мире стало больше на 267 тысяч
05:00
США обратились в ООН из-за санкций против Ирана
03:19
На Ровенщине коронавирус подтвердили у почти 100 человек
02:26
Трамп прокомментировал отравление Навального
01:31
Белорусские власти должны отпустить политзаключенных – США
00:49
Фото, ВидеоВ Венгрию автобусом пытались вывезти 15 мешков янтаря
Все новости...