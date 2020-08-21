Главные новости четверга и ночи: отравление Навального, антирекорды COVID-19

Российский оппозиционер Навальный в реанимации с токсическим отравлением, в Украине 2134 новых больных коронавирусом — актуальные новости 20 августа.

О Навальном

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, Навального на скорой увезли в больницу.

Сейчас Навальный находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".

По данным российских СМИ, врачи поставили ему предварительный диагноз – отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление.

"Врачи делают не то чтобы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни", – заявил замглавврача.

В Кремле заявили, что желают Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.

Позднее штаб Алексея Навального попросил Кремль помочь в его перемещении за границу на лечение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США следят за ситуацией вокруг отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об антирекордах

За сутки 19 августа коронавирус подтвердили 2134 людям, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19 — это сразу три антирекорда.

Эпидемическая ситуация с COVID-19 ухудшается в Киеве и 17 областях — данные СНБО.

За минувшие сутки Украина оказалась на 15-м месте в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом, по общему количеству выявленных больных она на 31-м месте.

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