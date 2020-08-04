Головні новини понеділка і ночі: "київський терорист", соціологія місцевих виборів
Чоловік погрожував підірвати бізнес-центр у Києві, Кличко за рейтингом обходить трьох найближчих кандидатів разом взятих, — актуальні новини 3 серпня.
Про "київського терориста"
У Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожував вибухівкою.
Терористом виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. Він представився "святим духом" і наказав арештувати усіх президентів у світі.
Спецпризначенці затримали Сухроба Карімова. Виявилося, що "київському терористу" у 10 років був поставлений діагноз олігофренія, а вибухівку в приміщенні так і не виявили.
Про соціологію місцевих виборів
Якби вибори до Київської міськради відбулися найближчим часом, то "Євросолідарність" та "Слуга народу" отримали б майже по 20% голосів виборців.
У рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є Віталій Кличко – за нього готові віддати голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні.
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