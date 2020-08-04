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Головні новини понеділка і ночі: "київський терорист", соціологія місцевих виборів

Вівторок, 4 серпня 2020, 08:00

Чоловік погрожував підірвати бізнес-центр у Києві, Кличко за рейтингом обходить трьох найближчих кандидатів разом взятих, — актуальні новини 3 серпня.

Про "київського терориста"

У Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожував вибухівкою.

Терористом виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. Він представився "святим духом" і наказав арештувати усіх президентів у світі.

Спецпризначенці затримали Сухроба Карімова. Виявилося, що "київському терористу" у 10 років був поставлений діагноз олігофренія, а вибухівку в приміщенні так і не виявили. 

Про соціологію місцевих виборів 

Якби вибори до Київської міськради відбулися найближчим часом, то "Євросолідарність" та "Слуга народу" отримали б майже по 20% голосів виборців.

У рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є Віталій Кличко – за нього готові віддати голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір  взяти участь у голосуванні.

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Теми: Київполіція


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