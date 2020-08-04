Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Главные новости понедельника и ночи: "киевский террорист", социология местных выборов

Вторник, 4 августа 2020, 08:00

Мужчина угрожал взорвать бизнес-центр в Киеве, Кличко по рейтингу обходит трех ближайших кандидатов вместе взятых, — актуальные новости 3 августа.

О "киевском террористе"

В Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожал взрывчаткой.

Террористом оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Он представился "святым духом" и приказал арестовать всех президентов в мире.

Спецназовцы задержали Сухроба Каримова. Оказалось, что у "киевского террориста" с 10 лет диагностирована олигофрения, а взрывчатку в помещении так и не нашли. 

О социологии местных выборов

Если бы выборы в Киевский горсовет состоялись в ближайшее время, то "Евросолидарнисть" и "Слуга народа" одержали бы почти по 20% голосов избирателей.

В рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко – за него готовы отдать голоса 41,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Луцкий городской совет решил не вводить в Луцке жесткий карантин несмотря на отнесение города к "красной зоне". Тернополь также отказался от строгого карантина. 

Задержанные в Беларуси боевики из частной российской армии направлялись в Венесуэлу.

Сын экс-владельца компании "Мотор Сич" Александр Богуслаев приобрел остров в Италии за 10 млн евро.

Аваков вручил наградное оружие четырем полицейским, которые отличились во время задержания, поиска и обезвреживания особо "полтавского террориста".

Темы: Киевполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 3 августа: "киевский террорист", социология местных выборов

В СБУ объяснили, почему "киевский террорист" поменял заложниц

Минобороны ответило на угрозы России увеличить поставки оружия в ОРДЛО

У "киевского террориста" с 10 лет лиагностирована олигофрения, взрывчатку так и не нашли

Укрзализныця закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь

Задержанные в Беларуси боевики "Вагнера" направлялись в страну Латинской Америки

Все новости...
Киев
Под Киевом произошло смертельное ДТП
В СБУ объяснили, почему "киевский террорист" поменял заложниц
У "киевского террориста" с 10 лет лиагностирована олигофрения, взрывчатку так и не нашли
Последние новости
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "киевский террорист", социология местных выборов
07:13
На Донбассе зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
06:15
В Украине уже более 1,4 миллиона внутренне перемещенных граждан — Минсоцполитики
05:01
Израиль в ответ на провокации атаковал военные объекты Сирии
03:45
Новые случаи COVID-19 обнаружили в 149 странах
02:27
Эпидемия коронавируса на Буковине: власти разворачивают дополнительные места в больницах
01:20
Трамп: TikTok запретят в США до 15 сентября
00:34
В Ровенской области регистрируют новые случаи COVID-19. Возраст больных от 1 до 79 лет
23:46
фотоУ женщины, которую избили в поезде, ухудшилось состояние здоровья
23:19
Заместитель мэра Одессы говорит, что не заразился COVID-19
Все новости...