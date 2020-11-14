Головні новини п’ятниці і ночі: локдаун вихідного дня, аварія з Uber

Міста відмовляються запроваджувати карантин на вихідні, водій Uber заснув за кермом і погубив двох людей на зупинці — актуальні новини 13 листопада.

Про карантин

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив місцевій владі, що рішення уряду про локдаун вихідного дня необхідно виконувати.

Карантин на вихідних вже відмовилися вводити у Тернополі, Черкасах, Львові та Житомирі, Івано-Франківську, Дніпрі. Також Чернігів просить уряд скасувати рішення, а Луцька міська рада готує позов до Київського окружного адмінсуду, щоб скасувати карантин "вихідного дня".

Натомість столиця виконувати рішення Кабінету міністрів буде.

Про аварію

У Києві на Кільцевій дорозі сталася аварія за участю автомобіля таксі "Uber", у результаті якої загинули двоє людей, ще двох осіб госпіталізували.

"За попередніми даними, це стало результатом того, що водій у гонитві за заробітком переробляв за кермом і просто заснув", – повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

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