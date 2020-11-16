В.о. голови Ради пояснила, чому не розглядають законопроєкти щодо КС
В.о. голови Ради, нардепка "Батьківщини" та заступниця спікера парламенту Олена Кондратюк зазначила, що парламент не розглядатиме законопроєкти для вирішення конституційної кризи через "відсутність політичної волі" у Раді.
Джерело: Кондратюк в ефірі "Право на владу"
Пряма мова Кондратюк: "Зараз, на жаль, немає політичної волі в парламенті проголосувати будь-який закон, який би стосувався як повернення до електронного декларування, так само до кримінальної відповідальності та самої реконструкції КС як інституції…
Ми проговорили з керівництвом усіх фракцій та груп та створили робочу групу, куди увійшли представники усіх фракцій та політичних груп і керівники трьох комітетів. І на базі антикорупційного комітету хочемо напрацювати три базові законопроєкти, які будуть стосуватися як повернення електронного декларування, кримінальної відповідальності за недостовірне декларування та зміни, які стосуються усієї діяльності КС, якщо вони потрібні".
Що було раніше: 16 листопада цю групу пропонував створити спікер парламенту Дмитро Разумков.
Джерела УП наголошували, що Верховна Рада на цьому пленарному тижні не буде розглядати жоден із законопроєктів щодо виходу із кризи навколо Конституційного суду.
Знати більше: КС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського
Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного суду
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.
- Президент Володимир Зеленський запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції". Згодом він назвав найкращим виходом із конституційної кризи добровільну відставку суддів КС.
- Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента має ознаки конституційного перевороту, що Зеленський хоче створити "кнопочний суд".