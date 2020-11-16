В.о. голови Ради пояснила, чому не розглядають законопроєкти щодо КС

В.о. голови Ради, нардепка "Батьківщини" та заступниця спікера парламенту Олена Кондратюк зазначила, що парламент не розглядатиме законопроєкти для вирішення конституційної кризи через "відсутність політичної волі" у Раді.

Джерело: Кондратюк в ефірі "Право на владу"

Пряма мова Кондратюк: "Зараз, на жаль, немає політичної волі в парламенті проголосувати будь-який закон, який би стосувався як повернення до електронного декларування, так само до кримінальної відповідальності та самої реконструкції КС як інституції…

Ми проговорили з керівництвом усіх фракцій та груп та створили робочу групу, куди увійшли представники усіх фракцій та політичних груп і керівники трьох комітетів. І на базі антикорупційного комітету хочемо напрацювати три базові законопроєкти, які будуть стосуватися як повернення електронного декларування, кримінальної відповідальності за недостовірне декларування та зміни, які стосуються усієї діяльності КС, якщо вони потрібні".

Що було раніше: 16 листопада цю групу пропонував створити спікер парламенту Дмитро Разумков.

Джерела УП наголошували, що Верховна Рада на цьому пленарному тижні не буде розглядати жоден із законопроєктів щодо виходу із кризи навколо Конституційного суду.

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