Головні новини четверга і ночі: плани МОЗ щодо посилення карантину, вибори в США

МОЗ пропонуватиме посилити карантинні обмеження через поширення COVID-19, Трамп обіцяє оскаржити результати всіх штатів, де Байден перебрав перемогу, — актуальні новини 5 листопада.

Про плани щодо посилення карантину

МОЗ пропонуватиме посилити карантинні обмеження через поширення COVID-19: повністю заборонити масові заходи, закрити спорткомплекси й басейни, у ТРЦ дозволити працювати виключно магазинам, закривати порушників карантину.

В Україні також можуть ввести штрафи за перебування у громадських спорудах і транспорті без масок, протокол виписуватимуть на місці.

Про вибори в США

Кандидат в президента США від Демократичної партії Джо Байден переміг у Мічигані, одному із ключових штатів, який може забезпечити йому перемогу на виборах.

Президент США Дональд Трамп звернувся до виборчої комісії із закликом зупинити підрахунок голосів на виборах президента 2020. Трамп також пообіцяв оскаржити результати виборів у штатах, де перемогу перебрав його опонент Джо Байден.

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