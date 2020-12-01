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Головні новини понеділка і ночі: рішення ЄСПЛ щодо України, союз "колишніх"

Вівторок, 1 грудня 2020, 07:00

ЄСПЛ ухвалив рішення, що затягує суперечку з РФ щодо Донбасу, але підвищує шанси України, Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні, — актуальні новини 30 листопада.

Про рішення ЄСПЛ щодо України та РФ

Велика палата ЄСПЛ вирішила приєднати до "донбаської справи" України проти Росії дві інші міждержавні справи, що може мати позитивні наслідки для України, але водночас затягне розгляд справи в цілому. 

Про союз Данилюка, Рябошапки і Клімкіна

Колишній глава Ради безпеки і оборони Олександр Данилюк, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка і колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявили про створення платформи для виходу України із криз.

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Велика палата ЄСПЛ вирішила приєднати до "донбаської справи" України проти Росії дві інші міждержавні справи, що може мати позитивні наслідки для України, але водночас затягне розгляд справи в цілому. 

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Українська правда

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