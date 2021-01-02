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Із отруювачами Навального можуть бути пов'язані три вбивства – Bellingcat

Субота, 2 січня 2021, 14:54
Христо Грозев

Група розслідувачів Bellingcat виявила три вбивства, які можуть бути пов'язані зі співробітниками ФСБ РФ, яких підозрюють у причетності до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: журналіст Bellingcat Христо Грозев в ефірі "Ехо Москви"

Деталі: Грозев зазначив, що мова йде про фігурантів його журналістського розслідування, де були названі імена тих, хто, можливо, причетний до застосування хімічної зброї "Новачок" щодо Навального.

Грозев пообіцяв, що нові відомості будуть опубліковані у найближчі два тижні.

31 грудня він оприлюднив таблицю з інформацією про поїздки імовірних учасників отруєння Навального.

Передісторія:

Теми: НавальнийФСБвбивство


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