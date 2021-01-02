Із отруювачами Навального можуть бути пов'язані три вбивства – Bellingcat
Субота, 2 січня 2021, 13:54
Група розслідувачів Bellingcat виявила три вбивства, які можуть бути пов'язані зі співробітниками ФСБ РФ, яких підозрюють у причетності до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Джерело: журналіст Bellingcat Христо Грозев в ефірі "Ехо Москви"
Деталі: Грозев зазначив, що мова йде про фігурантів його журналістського розслідування, де були названі імена тих, хто, можливо, причетний до застосування хімічної зброї "Новачок" щодо Навального.
Грозев пообіцяв, що нові відомості будуть опубліковані у найближчі два тижні.
31 грудня він оприлюднив таблицю з інформацією про поїздки імовірних учасників отруєння Навального.
Передісторія:
- Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ. 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини. 23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок". Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
- Президент РФ Володимир Путін 17 грудня, відповідаючи на питання про Навального, назвав розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння "легалізацією матеріалів американських спецслужб".
- Олексій Навальний 21 грудня опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ РФ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації з його отруєння. Нібито працівник ФСБ Костянтин Кудрявцев розповів про подальше очищення від отрути одягу опозиціонера, зокрема його трусів.
- За даними розслідування "Bellingcat" і "The Insider", ключову роль у замаху на Навального грав спеціальний підрозділ Інституту криміналістики ФСБ, встановлено щонайменше 8 виконавців.
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