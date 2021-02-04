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Головні новини середи і ночі: трагедія в Запоріжжі, реакція на блокування каналів Медведчука

Четвер, 4 лютого 2021, 07:00

У Запоріжжі горіла будівля обласної інфекційної лікарні, Порошенко відповів, чому сам не заблокував пул каналів Медведчука — актуальні новини 3 лютого.

Про трагедія у Запоріжжі

У реанімації COVID-відділення запорізької обласної інфекційної лікарні в ніч на 4 лютого спалахнула пожежа. За даними ДСНС загинуло 4 людини: лікарка та троє пацієнтів на апаратах ШВЛ.

Про реакцію на блокування каналів Медведчука

П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що не блокував канали з пулу кума Путіна, бо блокування накладалося на передвиборчу кампанію. Крім того, Порошенко привітав СБУ з успішною операцією.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що не підтримав у РНБО запровадження санкцій для нардепа Тараса Козака і телеканалів, бо вважає, що вони повинні постати перед судом. 

Сам Медведчук упевнений, що тут є "елемент зовнішнього управління", а співголова фракції "ОПЗЖ"  Вадим Рабінович пригрозив ініціювати імпічмент Зеленському. 

Очільник МВС Арсен Аваков зазначив, що матеріали, надані СБУ, які лягли в основу рішення РНБО про санкції щодо холдингу Медведчука, є цілком достатніми та вичерпними.

Секретар РНБО Олександр Данілов вважає, що в Україні працює ще багато антиукраїнських телеканалів, і РНБО буде вводити санкції щодо них, але тільки після надходження підтверджуючих це документів.

Зі свого боку Посольство США у Києві заявило про підтримку запровадження санкцій РНБО проти телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK. А у ЄС заявили, що Україна має законне право боротися з дезінформацією, але водночас для цієї боротьби є певні межі.

Про електоральні настрої українців

Якби найближчої неділі відбувалися вибори до Верховної Ради, до парламенту потрапили б "ОПЗЖ", "Слуга народу", "ЄС", "Батьківщина" і "Сила і честь".

Володимир Зеленський досі лідирує у президентському рейтингу, але підтримка його, порівняно з груднем, упала. При цьому в рейтингу довіри до політиків міський голова Києва Віталій Кличко обійшов Зеленського, третій – колишній прем’єр Володимир Гройсман.

Про інші важливі новини

Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб України, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

ООО "Торговый дом "Донские угли", яке веде свою діяльність в ОРЛО, фінансує телеканали Віктора Медведчука "112", "ZIK" і "NewsOne".

Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії YouTube рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна" з проханням закрити їхні сторінки на відеосервісі.

З ініціативи СБУ РНБО запровадила санкції проти авіакомпаній, котрі літають до аеропортів держави-агресора Російської Федерації.

Більше 60% українців підтримують норму про обслуговування українською мовою, проти такої норми - 34%.

Голову ОАСК Павла Вовка примусово доставлять до Вищого антикорупційного суду.

Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною, а щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС.

Росія буде постачати вакцину від COVID-19 у так звані "ЛНР" та "ДНР".

Теми: пожежа
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