Головні новини четверга і ночі: продовження карантину, імпічмент Зеленському від ОПЗЖ

Карантин в Україні продовжать до кінця квітня, ОПЗЖ готує імпічмент Зеленському, — актуальні новини 4 лютого.

Про продовження карантину

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все, це - не кінцевий термін.

Про ОПЗЖ та імпічмент Зеленського

На своєму з’їзді "ОПЗЖ" вирішила ініціювати процедуру імпічменту президента Володимира Зеленського через санкції проти нардепа партії Тараса Козака та блокування "трьох провідних незалежних українських телевізійних каналів" – "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевняє, що п'ятий президент Петро Порошенко міг заблокувати телеканали Віктора Медведчука, але йому на той момент не вистачило політичної волі.

Про інші важливі новини

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