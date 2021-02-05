Новини 5 лютого: заборона входу в Раду журналістам Медведчука, відеозвернення Зеленського

У Раді запропонували закрити вхід журналістам Медведчука, ОПЗЖ "пішла в бій", Зеленський записав звернення російською та прокоментував закриття каналів Медведчука, — актуальні новини 5 лютого.

Про заборону входу в Раду журналістам Медведчука

Народний депутат з фракції "Голос" Роман Лозинський пропонує заборонити журналістам телеканалів "112", NewsOne і ZIK працювати у Верховній Раді. Це викликало велике обурення у лавах фракції ОПЗЖ.

Про відеозвернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців російською мовою, в якому пояснив, чому рішенням РНБО заблокували телеканали Віктора Медведчука.

Зеленський також дорікнув своєму попереднику Петру Порошенку за те, що останнім часом на його телеканалах агентів Кремля "показують частіше, ніж рекламу нового масла "Рошен".

Про інші важливі новини

Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що запровадження санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та телеканалів зі сфери впливу кума Путіна Віктора Медведчука готувалось упродовж майже 8 місяців.

Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, нардеп від "Слуги народу" Максим Павлюк задекларував 1,9 млн грн виграшу від шести різних фірм.

Верховна Рада на засіданні 5 лютого у другому читанні ухвалила законопроєкт щодо переходу на електронні трудові книжки.

Контррозвідники СБУ викрили та припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території 5 областей.

Прикордонники звернули російську акторку, яка незаконно відвідувала тимчасово окуповану АР Крим, вона отримала заборону на в’їзд на 3 роки.

Невідомі особи облили червоною фарбою пам‘ятник Степану Бандері на площі Кропивницького у Львові.

Заступник головного лікаря з анестезіології і реанімації омської лікарні швидкої допомоги №1, де лікували Олексія Навального після отруєння "Новічком", Сергій Максимішин помер від серцевого нападу.