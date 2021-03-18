Новини 18 березня: локдаун у столиці, реакція Путіна на слова Байдена про "вбивцю" 

У Києві вводять суворий локдаун, Путін відреагував на слова Байдена про "вбивцю" дитячою приказкою, — актуальні новини 18 березня.

Про локдаун у столиці

У столиці запроваджують суворий карантин з 20 березня до 9 квітня.

Окрім того, з 18 березня карантинні обмеження посилюють на території Харківської області. А у Львівській області суворий локдаун вводять з 19 по 29 березня.

Про реакцію Путіна на слова Байдена про "вбивцю"

Спершу прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав "дуже поганими висловлюваннями" слова президента США Джо Байдена про Путіна-вбивцю.

Трохи згодом вже й сам Володимир Путін у відповідь на слова Байдена заявив, що "той, хто обзивається, той сам так називається".

Путін також запропонував Джо Байдену поспілкуватися "фактично в прямому ефірі".

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