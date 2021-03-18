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Новости 18 марта: локдаун в столице, реакция Путина на слова Байдена об "убийце"

Четверг, 18 марта 2021, 20:19
Новости 18 марта: локдаун в столице, реакция Путина на слова Байдена об убийце

В Киеве вводят строгий локдаун, Путин отреагировал на слова Байдена об "убийце" детской поговоркой, — актуальные новости 18 марта.

О локдауне в столице

В столице вводят строгий карантин с 20 марта до 9 апреля.

Помимо этого, с 18 марта карантин усиливают на территории Харьковской области. А во Львовской области строгий локдаун вводят с 19 по 29 марта.

О реакции Путина на слова Байдена об "убийце"

Сперва пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "очень плохими высказываниями" слова президента США Джо Байдена о Путине-убийце.

Вскоре и сам Владимир Путин в ответ на слова Байдена заявил, что "тот, кто обзывается, тот сам так называется".

Путин также предложил Джо Байдену пообщаться "фактически в прямом эфире".

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