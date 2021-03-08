Головні новини неділі й ночі: заява Тихановського, перемога Магучіх

Тихановський визнав окупований Росією Крим українським, українка Магучіх здобула золоту медаль зі стрибків у висоту на Чемпіонаті Європи – новини, які були актуальні 7 березня.

Про Сергія Тихановського та Крим

Білоруський опозиціонер і політв'язень Сергій Тихановський заявив, що Крим має бути українським не тільки де-юре, але й де-факто:

"Те, що в Білорусі транслюються російські канали – це величезне зло. Раніше, дивлячись, наприклад, "60 хвилин", у мене були сумніви щодо достовірності відображення подій в Україні. Зараз, коли я побачив, як вони висвітлюють події в Білорусі, як оббрехали нас усіх і підтримують диктатора, абсолютно очевидно, що вони оббрехали і українців", - сказав він.

Раніше його дружина кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що "юридично Крим є українським, але фактично він російський".

Про Ярославу Магучіх

Українка Ярослава Магучіх виграла золоту медаль зі стрибків у висоту на Чемпіонаті Європи 2021 з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який проходив в Торуні (Польща).

Магучіх взяла планку на висоті 2.00 м.

Окрім неї, у секторі для стрибків у висоту були ще дві українки - Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

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