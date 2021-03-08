Главные новости воскресенья и ночи: заявление Тихановского, победа Магучих

Тихановский признал оккупированный Россией Крым украинским, украинка Магучих завоевала золотую медаль по прыжкам в высоту на Чемпионате Европы - новости, которые были актуальны 7 марта.

О Сергее Тихановском и Крыме

Белорусский оппозиционер и политзаключенный Сергей Тихановский заявил, что Крым должен быть украинским не только де-юре, но и де-факто:

"То, что в Беларуси транслируются российские каналы - это огромное зло. Раньше, смотря, например, "60 минут", у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оклеветали нас всех и поддерживают диктатора, совершенно очевидно, что они оболгали и украинцев", - сказал он.

Ранее его жена кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что "юридически Крым является украинским, но фактически он русский".

О Ярославе Магучих

Украинка Ярослава Магучих выиграла золотую медаль по прыжкам в высоту на Чемпионате Европы 2021 по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходил в Торуни (Польша).

Магучих взяла планку на высоте 2.00 м.

Кроме нее, в секторе для прыжков в высоту были еще две украинки - Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

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