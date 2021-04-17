Головні новини п’ятниці і ночі: Росія проти США, вакцинація публічних осіб

Публічних осіб більше не будуть щеплювати залишками вакцин проти COVID-19, Росія заборонила в’їзд низці американських високопосадовців — актуальні новини 16 квітня.

Про вакцинацію

Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до наказу для того, щоб залишками доз вакцини щеплювали лише осіб, визначених першим та другим етапом Національного плану вакцинацій.

Відтепер не буде залишкових доз, якими можуть вакцинуватись, зокрема, і публічні особи - виключно люди, які підпадають під перший або другий етап.

Про Москву

У відповідь на санкції США Росія заборонила в’їзд восьми чинним та колишнім американським високопосадовцям, зокрема керівниками силових відомств, через причетність до "реалізації антиросійського курсу".

Йдеться про директора ФБР Крістофера Рея, директора національної розвідки Евріл Хейнс, генпрокурора Мерріка Гарланда, директора Федерального бюро тюрем Майкла Карвахаль, міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас та радника президента із внутрішньої політики Сьюзан Райс. Також під санкції потрапив колишній помічник Дональда Трампа з національної безпеки та постійний представник США в ООН Джон Болтон та ексдиректор ЦРУ Роберт Вулсі.

Також, Росія радить послу США Джону Саллівану повернутись у Вашингтон для консультацій, обіцяє вислати 10 американських дипломатів та сформувати "чорний список" із чиновників.

Окрім того, Росія погрожує США скоротити кількість дипломатів до 300, щоб досягти кількісного паритету із російськими дипломатами в Америці. Кремль планує запустити процедуру, якою хоче припинити практику влаштування на роботу до американських дипмісій громадян Росії та інших країн. Росія також почала процедуру денонсації угоди із США, яка регулює пересування дипломатів у країні перебування.

У Москві також пригрозили вжити "хворобливих" заходів для американського бізнесу.

У Держдепартаменті США заявили, що відповідь Москви на американські санкції була "ескалаційною і гідною жалю" дією.

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