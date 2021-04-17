Главные новости пятницы и ночи: Россия против США, вакцинация публичных лиц

Публичных лиц больше не будут прививать остатками вакцин против COVID-19, Россия запретила въезд ряду американских чиновников - актуальные новости 16 апреля.

О вакцинации

Министерство здравоохранения внесло изменения в приказ для того, чтобы остатками доз вакцины прививали только лиц, определенных первым и вторым этапом Национального плана вакцинации.

Отныне не будет остаточных доз, которыми могут вакцинироваться в том числе и публичные лица - исключительно люди, которые подпадают под первый или второй этап.

О Москве

В ответ на санкции США Россия запретила въезд восьми действующим и бывшим американским чиновникам, в том числе руководителями силовых ведомств, из-за причастности к "реализации антироссийского курса".

Речь идет о директоре ФБР Кристофере Рэе, директоре национальной разведки Эврил Хейнс, генпрокуроре Меррике Гарланде, директоре Федерального бюро тюрем Майкле Карвахале, министре внутренней безопасности Алехандро Майоркасе и советнике президента по внутренней политике Сьюзан Райс. Также под санкции попал бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности и постоянный представитель США в ООН Джон Болтон и экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.

Также, Россия советует послу США Джону Салливану вернуться в Вашингтон для консультаций, обещает выслать 10 американских дипломатов и сформировать "черный список" из чиновников.

Кроме того, Россия угрожает США сократить количество дипломатов до 300, чтобы достичь количественного паритета с российскими дипломатами в Америке. Кремль планирует запустить процедуру, которой хочет прекратить практику устройства на работу в американских дипмиссий граждан России и других стран. Россия также начала процедуру денонсации соглашения с США, которая регулирует передвижение дипломатов в стране пребывания.

В Москве также пригрозили принять "болезненных" мер для американского бизнеса.

В Госдепартаменте США заявили, что ответ Москвы на американские санкции был "эскалационным и достойным сожаления" действием.

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