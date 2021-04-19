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Головні новини неділі та ночі: ситуація у Криму, загострення відносин РФ і Чехії

Понеділок, 19 квітня 2021, 08:00
Головні новини неділі та ночі: ситуація у Криму, загострення відносин РФ і Чехії

Російські окупанти змінили правила в'їзду в Крим, побудували там величезне військове містечко; Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві "персонами нон грата", – актуальні новини 18 квітня і ночі.

Про ситуацію в Криму

Окупаційна влада Криму з 17 квітня вимагає від людей, яких вважає іноземними громадянами та особами без громадянства, робити ПЛР-тести на коронавірус при в'їзді на півострів.

На захопленому Росією півострові окупанти побудували величезне військове містечко, що складається з основної та додаткової частин.

Про загострення відносин РФ і Чехії

Організований російськими агентами вибух на складах боєприпасів у комплексі Врбетіце був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

Двоє офіцери російської військової розвідки, Олександр Мішкін, відомий як "Александр Петров", та Анатолій Чепіга, відомий як "Руслан Боширов", були на місці вибуху у чеському Врбетице 15 жовтня 2014 року, за день до того, як склад боєприпасів злетів у повітря.

Віцепрем'єр-міністр і міністр промисловості і торгівлі Чехії Карел Гавлічек заявляє, що російська компанія "Росатом" буде виключена з участі в тендері на будівництво нового блоку на АЕС "Дуковани".

Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві "персонами нон грата", вони повинні до кінця дня 19 квітня залишити територію РФ.

Про інші важливі новини

Протягом суботи, 17 квітня, в Україні виявили ще 10 282 випадки Covid, хвороба забрала життя 250 людей.

У понеділок, 19 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на запрошення представника ЄС Жозепа Борреля візьме участь в онлайн-засіданні Ради ЄС із закордонних справ, темою обговорення стане поведінка російської сторони.

На тлі загострення агресії Росії посол України Андрій Мельник закликав Німеччину надати більшу підтримку Україні, зокрема, в контексті швидкого приєднання країни до НАТО.

Директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов і глава мережі регіональних штабів Олексія Навального Леонід Волков закликали росіян вийти на мітинг 21 квітня.

Через нарощування військ РФ вздовж кордонів України Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США рекомендує американським авіакомпаніям бути особливо обережними при виконанні польотів над частиною територій України і Росії.

Україна співпрацюватиме з Єврокомісією щодо сумісності українського та європейського сертифікатів про імунітет до COVID-19.

Внаслідок обстрілу збройних формувань РФ у неділю загинув військовий ЗСУ, ще одного поранено.

У МЗС України заявляють, що з боку Росії є "певний шантаж" через рішення України вислати одного з радників посольства Росії в Києві на прізвище Черніков після того, як РФ вирішила вислати українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.

На Київщині в суботу щеплення проти COVID-19 почали робити вакциною Сomirnaty від компанії Pfizer-BioNTech.

У 9-поверхівці на вулиці Половецькій у Шевченківському районі столиці на 7 поверсі обвалився балкон, зачепивши балкони нижніх поверхів.

У місті Остін штату Техас троє людей загинули на місці подій через стрілянину, третю за два дні.

За минулу добу у світі діагностували майже 707 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Туреччині та США, Україна займає 12 місце у світі, 5 в Європі.

Українська правда

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Теми: Українасвіт
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