Главные новости воскресенья и ночи: ситуация в Крыму, обострение отношений РФ и Чехии

Российские оккупанты изменили правила въезда в Крым, построили там огромный военный городок; Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персонами нон грата", - актуальные новости 18 апреля и ночи.

О ситуации в Крыму

Оккупационные власти Крыма с 17 апреля требуют от людей, которых считает иностранными гражданами и лицами без гражданства, делать ПЦР-тесты на коронавирус при въезде на полуостров.

На захваченном Россией полуострове оккупанты построили огромный военный городок, состоящий из основной и дополнительной частей.

Об обострении отношений РФ и Чехии

Организованный российскими агентами взрыв на складах боеприпасов в комплексе Врбетице был скорее всего осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

Двое офицеров российской военной разведки, Александр Мишкин, известный как "Александр Петров", и Анатолий Чепига, известный как "Руслан Боширов", были на месте взрыва в чешском Врбетице 15 октября 2014, за день до того, как склад боеприпасов взорвался .

Вице-премьер-министр и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек заявляет, что российская компания "Росатом" будет исключена из участия в тендере на строительство нового блока на АЭС "Дукованы".

Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персонами нон грата", они должны до конца дня 19 апреля покинуть территорию РФ.

О других важных новости

В течение субботы, 17 апреля, в Украине обнаружили еще 10 282 случая Covid, болезнь унесла жизни 250 человек.

В понедельник, 19 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам, темой обсуждения станет поведение российской стороны.

На фоне обострения агрессии России посол Украины Андрей Мельник призвал Германию оказать большую поддержку Украине, в частности, в контексте быстрого присоединения страны к НАТО.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков призвали россиян выйти на митинг 21 апреля.

Из-за наращивания войск РФ вдоль границ Украины Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США рекомендует американским авиакомпаниям быть особенно осторожными при выполнении полетов над частью территории Украины и России.

Украина будет сотрудничать с Еврокомиссией по совместимости украинского и европейского сертификатов об иммунитете к COVID-19.

В результате обстрела вооруженных формирований РФ в воскресенье погиб военный ВСУ, еще один ранен.

В МИД Украины заявляют, что со стороны России есть "определенный шантаж" из-за решения Украины выслать одного из советников посольства России в Киеве по фамилии Черников после того, как РФ решила выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюк.

В 9-этажке на улице Половецкой в Шевченковском районе столицы на 7 этаже обвалился балкон, задев балконы нижних этажей.

На Киевщине в субботу прививки против COVID-19 начали делать вакциной Сomirnaty от компании Pfizer-BioNTech.

В городе Остин штата Техас три человека погибли на месте событий из-за стрельбы, третью за два дня.

За минувшие сутки в мире диагностировали почти 707 000 новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Индии, Турции и США, Украина занимает 12 место в мире, 5 в Европе.