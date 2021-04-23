Головні новини четверга і ночі: відведення російських військ, відповідь Путіна Зеленському

Росія оголосила початок відведення військ від України, Путін відповів на пропозицію Зеленського: У Москві в будь-який час, — актуальні новини 22 квітня і ночі.

Про відведення російських військ

За минувшие сутки в мире диагностировали более 884 000 новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в Индии, США и Турции, Украины занимает 10 место в мире, 3 в Европе.

Россия разочаровала Европейский Союз отсутствием политической воли в урегулировании конфликта на Донбассе и нежеланием прекращении огня.

На онлайн-заседании фракции "Слуга народа" заслушали объяснения депутата Евгения Шевченко о его поездке в Беларусь на встречу с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, а также обсудили ситуацию по празднованию дня рождения жены Николая Тищенко.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал заявление России об отводе войск и критику относительно действий власти в переговорном процессе.

Журналист "Схем" Михаил Ткач обнародовал фото с силовиками возле ТРЦ, где есть офис Коломойского.

Глава террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин на российском телевидении обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением проведения онлайн-дебатов и попросил его "не прятаться в кустах второй линии обороны" во время посещения Донбасса.

За минулу добу у світі діагностували понад 884 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, США і Туреччині, Україна займає 10 місце у світі, 3 в Європі.

Росія розчарувала Європейський Союз відсутністю політичної волі у врегулюванні конфлікту на Донбасі та небажанням припинення вогню.

На онлайн-засіданні фракції "Слуга Народу" заслухали пояснення депутата Євгенія Шевченка про його поїздку до Білорусі на зустріч із самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, а також обговорили ситуацію щодо святкування дня народження дружини Миколи Тищенка.

Журналіст "Схем" Михайло Ткач оприлюднив фото із силовиками біля ТРЦ, де є офіс Коломойського.

Очільник терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін на російському телебаченні звернувся до президента України Володимира Зеленського з пропозицією проведення онлайн-дебатів та попросив його "не ховатись в кущах другої лінії оборони" під час відвідин Донбасу.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

Президент Володимир Зеленський каже, що Україна вітає відведення російських військ від кордону та дякує міжнародним партнерам за підтримку.

Варто зазначити, що Росія залучила до військових навчань в окупованому нею Криму 10 тисяч військових і 40 бойових кораблів.

Про відповідь Путіна на пропозицію Зеленського

Президент Росії Володимир Путін відповів на пропозицію глави України Володимира Зеленського про зустріч і запропонував зустрітися в Москві "в будь-який зручний час", але відмовився обговорювати проблему Донбасу.

Про інші важливі новини

Російські дипломати направили в МЗС України ноту протесту у зв'язку з акцією, яку влаштували українські активісти під стінами посольства РФ в Києві. Зокрема, вони лазером намалювали на стіні будівлі карикатуру на Путіна і спроектували напис із звинуваченнями на адресу країни-агресора.

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