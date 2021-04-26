Головні новини неділі та ночі: оновлені карантинні зони, список "недружніх країн" від РФ

Міністерство охорони здоров'я оновило поділ України на карантинні зони, Кремль складає перелік так званих "недружніх країн", - актуальні новини 25 квітня і ночі.

Про оновлені карантинні зони в Україні

Міністерство охорони здоров'я оновило поділ країни на карантинні зони, "червоними" залишаються 11 регіонів, зокрема, й столиця.

Про список "недружніх країн" від Кремля

Російська влада взялася за складання переліку так званих "недружніх країн". Наразі відомо лише про одну країну, яка там точно фігурує – це Сполучені Штати.

Про інші важливі новини

Протягом суботи, 24 квітня, в країні виявили ще 7 930 випадків коронавірусу, 231 хворий помер, 3,6 тисячі було госпіталізовано.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії, зокрема, планується масове освячення пасок на хлібокомбінатах.

Президент Індонезії Джоко Відодо оголосив про загибель підводного човна KRI Nanggala-402 в Балійскому морі та висловив співчуття сім'ям екіпажу, на борту судна загинули 53 людини.

Київ звернувся до Німеччини з проханням про постачання оборонних озброєнь для захисту свого узбережжя на тлі зростання напруженості на кордоні з Росією, але один з впливових політиків у Берліні виступив проти.

Районний суд Праги-5 в п'ятницю узяв під варту трьох із п'яти обвинувачених, які, за версією слідства, брали участь в бойових діях на сході України, слідчі вважають їх терористами.

Президент Чехії Мілош Земан, відомий своєю проросійською позицією, у першому коментарі щодо причетності росіян до вибухів у Врбетіце заявив, що про однозначну причетність російських агентів можна буде говорити після завершення розслідування.

Українець Ігор Радівілов виграв золото в опорному стрибку, а Анастасія Бачинська – бронзу на колоді на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який проходить у швейцарському Базелі.

Київське "Динамо" у матчі 23 туру української Прем`єр-Ліги з рахунком 5:0 розгромило "Інгулець".

В ефірі білоруського державного телеканалу ОНТ у неділю показали зізнання затриманих у справі про "замах" на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Болгарський торговець зброєю і виробник зброї Еміліан Гебрев визнав, що його компанія Emco постачала військову техніку в Україну після початку бойових дій на сході 2014 року.

Російсько-окупаційні війська проводять військові навчання в ОРДЛО.

В який спосіб Україна повинна цьогоріч отримати Благодатний вогонь, повідомив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

ГК "Нафтогаз України" озвучила фіксований річний тариф на газ – 7,96 грн / куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Марсовий вертоліт NASA Ingenuity під час третього польоту 25 квітня встановив рекорд щодо швидкості та відстані.