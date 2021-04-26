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Главные новости воскресенья и ночи: обновленные карантинные зоны, список "недружественных стран" от РФ

Понедельник, 26 апреля 2021, 08:00
Главные новости воскресенья и ночи: обновленные карантинные зоны, список недружественных стран от РФ

Министерство здравоохранения обновило разделение Украины на карантинные зоны, Кремль составляет перечень так называемых "недружественных стран", - актуальные новости 25 апреля и ночи.

Об обновленных карантинные зоны в Украине

Министерство здравоохранения обновило разделение страны на карантинные зоны, "красными" остаются 11 регионов, в том числе и столица.

О списке "недружественных стран" от Кремля

Российские власти взялись за составление перечня так называемых "недружественных стран". Известно лишь об одной стране, которая там точно фигурирует - это Соединенные Штаты.

О других важных новости

В течение субботы, 24 апреля, в стране обнаружили еще 7930 случаев коронавируса, 231 больной умер, 3,6 тысячи были госпитализированы.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заверил, что храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы обезопасить верующих во время пандемии, в частности, планируется массовое освящение куличей на хлебокомбинатах.

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели подводной лодки KRI Nanggala-402 в Балийском море и выразил соболезнования семьям экипажа, на борту судна погибли 53 человека.

Киев обратился к Германии с просьбой о поставках оборонительных вооружений для защиты своего побережья на фоне роста напряженности на границе с Россией, но один из влиятельных политиков в Берлине выступил против.

Районный суд Праги-5 в пятницу взял под стражу трех из пяти обвиняемых, которые, по версии следствия, участвовали в боевых действиях на востоке Украины, следователи считают их террористами.

Президент Чехии Милош Земан, известный своей пророссийской позицией, в первом комментарии о причастности россиян к взрывам в Врбетице заявил, что об однозначной причастности российских агентов можно будет говорить после завершения расследования.

Украинец Игорь Радивилов выиграл золото в опорном прыжке, а Анастасия Бачинская - бронзу на бревне на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в швейцарском Базеле.

Киевское "Динамо" в матче 23 тура украинской Премьер-Лиги со счетом 5: 0 разгромило "Ингулец".

В эфире белорусского государственного телеканала ОНТ в воскресенье показали признание задержанных по делу о "покушении" на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Болгарский торговец оружием и производитель оружия Эмилиан Гебрев признал, что его компания Emco поставляла военную технику в Украину после начала боевых действий на востоке 2014 года.

Российско-оккупационные войска проводят военные учения в ОРДЛО.

Каким образом Украина должна в этом году получить Благодатный огонь, сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

ГК "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ - 7,96 грн / куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Марсовый вертолет NASA Ingenuity во время третьего полета 25 апреля установил рекорд по скорости и расстоянию.

Украинская правда

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Темы: Украинамир
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