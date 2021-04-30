Головні новини четверга і ночі: реакція на марш на честь СС "Галичина", відсторонення керівника НААН

Голова Інституту нацпам'яті про марш на честь СС "Галичина": Неприпустимо, Керівника НААН відсторонили від посади, — актуальні новини 29 квітня і ночі.

Про реакцію на марш на честь СС "Галичина"

Прославляння військ СС є неприпустимим для європейської країни, заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович після маршу на честь СС "Галичина" у Києві.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен також дала несхвальну оцінку маршу до дня створення дивізії СС "Галичина", який пройшов напередодні у Києві.

Нардепи фракції "Слуга народу" з трибуни парламенту засудили марш на честь дивізії СС "Галичина", який відбувся у Києві 28 квітня, та обурилися, чому влада міста не заборонила його.

Про відсторонення керівника НААН

Київський апеляційний суд 28 квітня відсторонив від посади керівника Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзала, якого підозрюють у скоєнні корупційного злочину.

Про інші важливі новини

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