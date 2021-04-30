Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости четверга и ночи: реакция на марш в честь СС "Галичина", отстранение руководителя НААН

Пятница, 30 апреля 2021, 08:00
Главные новости четверга и ночи: реакция на марш в честь СС Галичина, отстранение руководителя НААН

Глава Института нацпамяти о марше в честь СС "Галичина": Недопустимо, Руководителя НААН отстранили от должности, — актуальные новости 29 апреля и ночи.

О реакции на марш в честь СС "Галичина"

Прославление войск СС недопустимо для европейской страны, заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович после марша в честь СС "Галичина" в Киеве.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен также дала нелестную оценку марша ко дню создания дивизии СС "Галичина", который прошел накануне в Киеве.

Нардепы фракции "Слуга народа" с трибуны парламента осудили марш в честь дивизии СС "Галичина", который состоялся в Киеве 28 апреля, и возмутились, почему власти города не запретили его.

Об отстранении главы НААН

Киевский апелляционный суд 28 апреля отстранил от должности руководителя Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало, которого подозревают в совершении коррупционного преступления.

О других важных новостях

В США в связи с изменениями в руководстве НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности назначений в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.

Андрей Коболев, которого 28 апреля правительство уволило с должности правления "Нафтогаза", намерен обжаловать способ свого увольнения.

Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины - он стал первым постоянным министром за более года работы правительства Дениса Шмыгаля.

Турция отменит требование ПЦР-тестов для авиапассажиров из Украины с 15 мая.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что постановление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова могут вынести в сессионный зал не раньше 15 мая, а на его место рассматривают несколько кандидатур, в частности государственного санврача Виктора Ляшко.

По представлению СБУ министерство культуры включило рэп-исполнителя и музыканта Валеева Алишера с превдонимом Моргенштерн в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Мустафу Найема сократили с должности заместителя генерального директора по управлению активами Укроборонпрома.

За сутки 28 апреля в Украине сделали рекордные 70 469 прививок против COVID-19, один человек получил вторую дозу вакцины.

Начиная с 17 мая 2021 года украинцы смогут менять регистрацию места проживания онлайн, через портал "Дія".

Журналисты зафиксировали, как народные избранники от монобольшинства и еще как минимум два десятка представителей президентской политсилы в Киевской области пренебрегали жесткими карантинными ограничениями, введенными в время локдауна.

В ВОЗ считают, что слишком поспешное снятие ограничительных мер в Европе, введенных для борьбы с коронавирусом COVID-19, в настоящее время может привести к вспышке, как это наблюдается в Индии.

В округе Ватога штата Северная Каролина произошел инцидент со стрельбой, в результате которого погибли 5 человек.

Министерство иностранных дел Израиля осудило марш в честь дивизии СС "Галичина".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил в интервью, что отправится в Украину на следующей неделе.

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал получения Украиной полмиллиона доз вакцины CoronaVac.

По суточной смертности Украина занимает 7 место в мире и 2 - в Европе.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Украинамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Украина
Байден: Сейчас Украина не готова к членству в НАТО
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Украина и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности
Последние новости
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
Все новости...
Реклама: