Новини 6 квітня: контракт із Pfizer, стрілянина у поїзді

Україна уклала контракт із Pfizer на 10 млн доз вакцини, у поїзді з Костянтинівки двоє бійців влаштували стрілянину — актуальні новини 6 квітня.

Про контракт із Pfizer

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала контракт із корпорацією Pfizer на 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Коли ця вакцина буде в Україні – невідомо.

Про стрілянину

У вагоні поїзда №126 Костянтинівка - Київ двоє військовослужбовців почали стріляти з табельної зброї, їх зняли з поїзда, ніхто не постраждав, але поїзд затримався на 6 годин.

За фактом стрілянини правоохоронці відкрили кримінальне провадження, одного з фігурантів затримано, з іншим працюють слідчі.

Пізніше виявилось, що вогнепальну зброю в купе потягу застосували військовослужбовці Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, наразі їх звільнили із займаних посад.

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