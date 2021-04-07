Новини 7 квітня: підозра брату Вовка, Данілов про громадянство дружини Баканова

Мільйони доларів, антикваріат і 100 шекелів: що знайшло НАБУ у "посередників Вовка", Данілов про російський паспорт дружини Баканова: Він може бути загрозою, якщо він є, — актуальні новини 7 квітня.

Про брата Вовка

Двох адвокатів-посередників, яких НАБУ та САП викрили "на гарячому" при отриманні неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК, затримано.

За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, а також великі обсяги іноземної готівки.

Згодом генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату голови ОАСК Павла Вовка Юрію Зонтову та ще одному адвокату, якого НАБУ затримало при отриманні хабаря для подальшої його передачі суддям ОАСК.

Окрім того, Юрія Зонтова відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки на час досудового розслідування.

Про заяви Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо у дружини глави Служби безпеки є російський паспорт, це може бути загрозою для нацбезпеки України.

Окрім того, Данілов підтверджує, що Росія має в Україні багато шпигунів і що біля кордонів почалася військова активізація.

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