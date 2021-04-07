Новости 7 апреля: подозрение брату Вовка, Данилова о гражданстве жены Баканова

Миллионы долларов, антиквариат и 100 шекелей: что нашло НАБУ у "посредников Вовка", Данилов о российском паспорте жены Баканова: Он может быть угрозой, если он есть, — актуальные новости 7 апреля.

О брате Вовка

Двое адвокатов-посредников, которых НАБУ и САП разоблачили с поличным при получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК, задержаны.

По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника, а также большие объемы иностранной наличности.

Вскоре генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении брату председателя ОАСК Павла Вовка Юрию Зонтову и еще одному адвокату, которого НАБУ задержало при получении взятки для последующей ее передачи судьям ОАСК.

Помимо этого, Юрия Зонтова отстранили от работы в Службе внешней разведки на время досудебного расследования.

О заявлениях Данилова

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если у жены главы Службы безопасности есть российский паспорт, это может быть угрозой для нацбезопасности Украины.

Помимо этого, Данилов подтверждает, что Россия имеет в Украине много шпионов и что у границ началась военная активизация.

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