Головні новини четверга і ночі: пов’язана зі “слугами” мережа ботів, Блінкен і Зеленський

Facebook видалив мережу акаунтів, пов’язану зі "Слугою народу", Зеленський зустрівся з Блінкеном – актуальні новини 6 травня.

Про Facebook

Facebook видалив 105 облікових записів, 24 сторінки і п'ять профілів Instagram – у компанії стверджують, що вони були пов’язані з політичною партією "Слуга народу".

Акаунти видалили за порушення політики Facebook щодо скоординованої неавтентичної поведінки (CIB). Зазначається, що люди, які стоять за цим, писали українською та російською мовами про корупцію, політику, автомобілі, публікували сатиричний контент про COVID-19, писали слова на підтримку "Слуги народу" та критикували опозиційні партії та політиків, зокрема колишнього президента Петра Порошенка і мера Києва Віталія Кличка.

На рекламу сторінок витратили близько 210 тисяч доларів.

Про зустріч Зеленського та Блінкена

Президент Володимир Зеленський обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном питання Донбасу, "Північного потоку-2" та реформ в Україні.

Водночас Ентоні Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією для подальшого просування реформ в Україні.

Окрім того, відбулася зустріч держсекретаря США, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та голів депутатських фракцій.

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