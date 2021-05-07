Главные новости четверга и ночи: связанная со "слугами" сеть ботов, Блинкен и Зеленский

Facebook удалил сеть аккаунтов, связанную с "Слугой народа", Зеленский встретился с Блинкеном - актуальные новости 6 мая.

О Facebook

Facebook удалил 105 учетных записей, 24 страницы и пять профилей Instagram - в компании утверждают, что они были связаны с политической партией "Слуга народа".

Аккаунты удалили за нарушение политики Facebook насчет скоординированного неаутентичного поведения (CIB). Отмечается, что люди, которые стоят за этим, писали на русском и украинском языках о коррупции, политике, автомобилях, публиковали сатирический контент о COVID-19, писали слова в поддержку "Слуги народа" и критиковали оппозиционные партии и политиков, в частности бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко.

На рекламу страниц потратили около 210 тысяч долларов.

О встрече Зеленского и Блинкена

Президент Владимир Зеленский обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопрос Донбасса, "Северного потока-2" и реформ в Украине.

В то же время Энтони Блинкен подчеркнул важность борьбы с коррупцией для дальнейшего продвижения реформ в Украине.

Помимо этого, состоялась встреча госсекретаря США, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и председателей депутатских фракций.

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