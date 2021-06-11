Головні новини четверга і ночі: Порошенко про “плівки Медведчука”, УЄФА

Порошенко назвав розслідування журналістів Bihus.Info щодо так званих "плівок Медведчука" прикладом "зомбування", УЄФА вимагає прибрати з української форми напис "Героям слава" – актуальні новини 10 червня.

Про Порошенка і "плівки Медведчука"

Чинний нардеп та колишній президент Петро Порошенко назвав розслідування журналістів Bihus.Info щодо так званих "плівок Медведчука" прикладом "зомбування", заперечив інформацію про обмін свого заводу у Севастополі на нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок" та вкотре повторив, що залучав кума Путіна до перемовин, лише заради того, щоб повернути українських полонених.

Порошенко каже, що фірма-прокладка, через яку начебто імпортували електроенергію з Росії до України у 2014 році та яку пов’язували з ним не існувала. Проте така фірма, за його словами, існує з 2019 року, а її залучення ініціював голова енергетичного комітету Андрій Герус. За словами нардепа, фірма-прокладка належить олігарху Ігорю Коломойському.

Про УЄФА і "Героям слава"

Союз європейських футбольних асоціацій вимагає від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава", на що в ОП заявили, що гасло на формі української збірної абсолютно слушне.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що зараз перебуває у Римі, де тривають перемовини з представниками УЄФА з приводу футбольної форми української збірної.

Затвердження статусу офіційних футбольних символів України — гасел "Слава Україні" і "Героям Слава" та затвердження малого і великого герба національних збірних України із зображенням карти України винесуть на розгляд виконавчого комітету Української асоціації футболу.

Така позиція стане відповіддю на численні слова підтримки на адресу УАФ і збірної.

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