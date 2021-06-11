Главные новости четверга и ночи: Порошенко о "пленках Медведчука", УЕФА

Порошенко назвал расследование журналистов Bihus.Info по так называемым "пленках Медведчука" примером "зомбирования", УЕФА требует убрать с украинской формы надпись "Героям слава" - актуальные новости 10 июня.

О Порошенко и "пленках Медведчука"

Действующий нардеп и бывший президент Петр Порошенко назвал расследование журналистов Bihus.Info по так называемым "пленкам Медведчука" примером "зомбирования", опроверг информацию об обмене своего завода в Севастополе на нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" и в очередной раз повторил, что привлекал кума Путина к переговорам, только ради того, чтобы вернуть украинских пленных.

Порошенко говорит, что фирма-прокладка, через которую якобы импортировали электроэнергию из России в Украину в 2014 году и которую связывали с ним не существовала. Однако такая фирма, по его словам, существует с 2019 года, а ее привлечения инициировал председатель энергетического комитета Андрей Герус. По словам нардепа, фирма-прокладка принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

Об УЕФА и "Героям слава"

Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава", на что в ОП заявили, что лозунг на форме украинской сборной абсолютно правильный.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что сейчас находится в Риме, где продолжаются переговоры с представителями УЕФА по поводу футбольной формы украинской сборной.

Утверждение статуса официальных футбольных символов Украины - лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава" и утверждение малого и большого герба национальных сборных Украины с изображением карты Украины вынесут на рассмотрение исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.

Такая позиция станет ответом на многочисленные слова поддержки в адрес УАФ и сборной.

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