Головні новини неділі та ночі: компенсації через "Північний потік-2", матч України з Нідерландами

Київ готовий говорити про компенсації через "Північний потік-2", збірна України дала бій Нідерландам на Євро-2020 – актуальні новини 13 червня і ночі.

Про через "Північний потік-2"

Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про матч України з Нідерландами

Збірна України у стартовому матчі Євро-2020 з рахунком 2:3 поступилася команді Нідерландів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на стартовий матч збірної України з командою Нідерландів під час Євро-2020.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів пресконференцію після стартового матчу синьо-жовтих на Євро-2020 з Нідерландами.

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