Главные новости воскресенья и ночи: компенсации через "Северный поток-2", матч Украины с Нидерландами

Киев готов говорить о компенсации через "Северный поток-2", сборная Украины дала бой Нидерландам на Евро-2020 – актуальные новости 13 июня и ночи.

Об компенсациях через "Северный поток-2"

Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2".

О матче Украина с Нидерландами

Сборная Украины в стартовом матче Евро-2020 со счетом 2: 3 уступила команде Нидерландов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стартовый матч сборной Украины с командой Нидерландов во время Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию после стартового матча сине-желтых на Евро-2020 с Нидерландами.

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