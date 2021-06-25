Головні новини четверга і ночі: санкції проти Фірташа й Фукса, відхилення "прямого контакту" ЄС з Путіним

Зеленський підписав укази про санкції, лідери ЄС відкинули заклик Меркель налагодити переговори з Путіним – актуальні новини 24 червня і ночі.

Про санкції проти Фірташа й Фукса

Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня ввести санкції проти 540 компаній та 538 людей – на три роки та безстроково. Серед них Фукс, Фірташ та оточення Путіна.

Також Зеленський підписав указ ввести на три роки санкції проти 55 банків на території РФ й окупованих територій та 3 людей.

Про "прямий контакт" з Путіним

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ Владіміром Путіним, намагаючись підтримати франко-німецьку пропозицію щодо саміту з російським лідером, що спричинило серйозні розбіжності в ЄС. Цю пропозицію підтримав канцлер Австрії Себастіан Курц.

Міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс переконана, що перш ніж відновлювати зустрічі ЄС з Росією на найвищому рівні, слід реалізувати мінські угоди для вирішення конфлікту в Україні.

Лідери Європейського Союзу відхилили заклик Німеччини та Франції провести офіційні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Про інші важливі новини

Лідери Європейського Союзу відхилили заклик Німеччини та Франції провести офіційні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

На поширеному ФСБ ролику видно, що на містку російського сторожового корабля попереджають екіпаж британського есмінця, що він вторгся у нібито територіальні води Росії, і вимагають залишити їх, потім прозвучала команда "Вогонь!"

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