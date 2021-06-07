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Головні новини неділі і ночі: нова форма української збірної, “Боко Харам”

Понеділок, 7 червня 2021, 08:00
Головні новини неділі і ночі: нова форма української збірної, “Боко Харам”

Українська національна збірна виступатиме на Євро-2020 в новій патріотичній формі – у Росії обурилися, бойовики заявляють, що лідер  "Боко Харам" мертвий – актуальні новини 6 червня.

Про нову форму української збірної

Українська національна збірна виступатиме на Євро-2020 в новій формі з написом "Слава Україні!" та обрисом мапи нашої держави.

Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищов вважає, що УЄФА має заборонити збірній України виступати в патріотичній формі.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "обманкою" зображення карти України з окупованим Кримом на формі. Захарова також назвала гасло "Слава Україні! Героям слава!" калькою з німецького націонал-соціалістичного вітання.

Про "Боко Харам"

Група бойовиків Ісламської держави західноафриканських провінцій (ISWAP) заявила, що лідер конкуруючого нігерійського ісламістського угруповання "Боко Харам" Абубакар Шекау мертвий.

В аудіозаписі, з яким ознайомилися ЗМІ, людина, що видає себе за лідера ISWAP Абу Мусаб аль-Барнаві, стверджує, що Шекау помер приблизно 18 травня після вибуху вибухового пристрою, коли його переслідували бойовики ISWAP після бою. Як повідомляється, ISWAP переслідував Шекау і пропонував йому покаятися і приєднатися до них. Однак, Шекау покінчив з собою.

Ні "Боко Харам", ні уряд Нігерії не підтвердили смерть Шекау.

Про інші важливі новини

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Українська правда

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