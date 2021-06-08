Новини 8 червня: розмова Зеленського з Байденом, "плівки Медведчука"

Офіс президента скоригував текст заяви щодо телефонної розмови Зеленського з Байденом, Медведчук займався не лише звільненням заручників – актуальні новини 8 червня.

Про розмову Зеленського з Байденом

Офіс президента України видалив із повідомлення про розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена слова про те, що президент США підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО. Згодом пояснили, що коригування у тексті заяви щодо деталей телефонної розмови було пов'язане з уточненням формулювань з американською стороною.

Сам Зеленський дуже задоволений телефонною розмовою з Байденом, виправлення пресрелізу свого офісу щодо підтримки Байденом бажання України отримати План дій щодо членства в НАТО він вважає несуттєвим.

Про "плівки Медведчука"

Попри заяви Порошенка про те, що нардеп і кум російського президента Медведчук офіційно займався лише звільненням заручників і полонених, насправді Медведчук брав безпосередню участь у численних економічних та бізнесових переговорах. У питанні обміну замість допомагати – заважав – "Bihus.Info" з посиланням на записи розмов нібито Медведчука з низкою українських та російських політиків і високопосадовців

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