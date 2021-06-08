Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 8 червня: розмова Зеленського з Байденом, "плівки Медведчука"

Вівторок, 8 червня 2021, 21:11
Новини 8 червня: розмова Зеленського з Байденом, плівки Медведчука

Офіс президента скоригував текст заяви щодо телефонної розмови Зеленського з Байденом, Медведчук займався не лише звільненням заручників – актуальні новини 8 червня.

Про розмову Зеленського з Байденом

Офіс президента України видалив із повідомлення про розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена слова про те, що президент США підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО. Згодом пояснили, що коригування у тексті заяви щодо деталей телефонної розмови було пов'язане з уточненням формулювань з американською стороною.

Сам Зеленський дуже задоволений телефонною розмовою з Байденом, виправлення пресрелізу свого офісу щодо підтримки Байденом бажання України отримати План дій щодо членства в НАТО він вважає несуттєвим.

Про "плівки Медведчука"

Попри заяви Порошенка про те, що нардеп і кум російського президента Медведчук офіційно займався лише звільненням заручників і полонених, насправді Медведчук брав безпосередню участь у численних економічних та бізнесових переговорах. У питанні обміну замість допомагати – заважав – "Bihus.Info" з посиланням на записи розмов нібито Медведчука з низкою українських та російських політиків і високопосадовців  

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Уряд розширив перелік документів, які дозволяють перетинати кордон України на в’їзд під час карантинних обмежень.

Венеційська комісія вважає, що підготовлені Верховною радою зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", у разі їхнього ухвалення, вб’ють судову реформу.

Держдума Росії назвала "образою історичної пам'яті" законопроєкт президента України Володимира Зеленського, який виключає росіян з переліку корінних народів України, і заявила про "наслідки для існування України як держави".

Головний тренер національної збірної з футболу Андрій Шевченко зазначив, що реакція Росії на нову форму українців йому не цікава.

За минулу добу в Україні зафіксували 1 602 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 483 особи, померли 118 хворих, одужала 6 751 особа.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийМедведчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: