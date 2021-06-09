Нехтує "волею" кримчан – Путін про форму збірної України на Євро-2020

Президент Росії Володимир Путін вважає, що нова форма збірної України на Євро-2020 нехтує "волею" кримчан, маючи на увазі незаконний референдум щодо "приєднання" українського півострова до Росії.

Джерело: Путін в ефірі "Росія 1", цитує "РБК"

Пряма мова: "Тут немає ніякої новизни. Позиція української влади з приводу Криму нам добре відома. Вони нехтують волевиявленням народу, волевиявленням кримчан, що теж не дуже в'яжеться з розумінням того, що таке демократія".

Деталі: Путін також каже, що не здивований дизайном української форми, оскільки тут позиція Києва послідовна – нехтування "волевиявленням" мешканців Криму.

На новій формі збірної зображений контур кордонів України, зокрема із Кримом, який у 2014 році окупувала Росія. Там також є слова "Слава Україні! Героям слава!".

Що передувало: Російський футбольний союз надіслав лист до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи, йдеться про підпис "Слава Україні! Героям слава!", та через український Крим на футболці.

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