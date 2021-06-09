Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нехтує "волею" кримчан – Путін про форму збірної України на Євро-2020

Середа, 9 червня 2021, 23:16
Нехтує волею кримчан – Путін про форму збірної України на Євро-2020

Президент Росії Володимир Путін вважає, що нова форма збірної України на Євро-2020 нехтує "волею" кримчан, маючи на увазі незаконний референдум щодо "приєднання" українського півострова до Росії. 

Джерело: Путін в ефірі "Росія 1", цитує "РБК

Пряма мова: "Тут немає ніякої новизни. Позиція української влади з приводу Криму нам добре відома. Вони нехтують волевиявленням народу, волевиявленням кримчан, що теж не дуже в'яжеться з розумінням того, що таке демократія".

Деталі: Путін також каже, що не здивований дизайном української форми, оскільки тут позиція Києва послідовна – нехтування "волевиявленням" мешканців Криму. 

На новій формі збірної зображений контур кордонів України, зокрема із Кримом, який у 2014 році окупувала Росія. Там також є слова "Слава Україні! Героям слава!". 

Що передувало: Російський футбольний союз надіслав лист до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи, йдеться про підпис "Слава Україні! Героям слава!", та через український Крим на футболці. 

Передісторія: 

  • Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020, з написом "Слава Україні!" та обрисом мапи нашої держави.
  • Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищов заявив, що УЄФА має заборонити збірній України виступати в патріотичній формі на чемпіонаті Європи. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "обманкою" зображення карти України з окупованим Кримом на формі українських футболістів для участі в Чемпіонаті Європи. 
  • В УЄФА запевнили, що футболка національної збірної України затверджена згідно з правилами щодо екіпіровки.
  • МЗС України наголосив, що українська держава не дозволить ображати свої національні символи.
  • Головний тренер національної збірної з футболу Андрій Шевченко зазначив, що реакція Росії на нову форму українців йому не цікава.

"Українська правда" у Threads

Теми: Путін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Путін
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: