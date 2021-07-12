Головні новини неділі та ночі: мільярдер у космосі, фінал Євро-2020

Мільярдер Бренсон злітав у космос, Євро-2020 виграла Італія – актуальні новини 11 липня і ночі.

Про мільярдера у космосі

Компанія Virgin Galactic у неділю здійснила перший "туристичний" суборбітальний політ зі своїм засновником, британським мільярдером Річардом Бренсоном на борту.

Компанія вела трансляцію польоту в YouTube.

Про фінал Євро-2020

У фіналі Чемпіонату Європи з футболу перемогла збірна Італії, яка в серії пенальті здолала команду Англії з рахунком 3:2.

Британська поліція заявила в неділю, що заарештувала 45 осіб під час охорони фінального матчу Євро-2020 між Італією та Англією.

Також поліція Лондона заявила, що 19 її офіцерів отримали травми під час зіткнень із вболівальниками на фінальному матчі Євро-2020.

Про інші важливі новини

У Бельгії невакцинована 90-річна жінка померла після того, як заразилася двома різними штамами коронавірусу – "британським" та "африканським".

У неділю, 11 липня, у Молдові громадяни голосують на дострокових парламентських виборах.

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