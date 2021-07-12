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Головні новини неділі та ночі: мільярдер у космосі, фінал Євро-2020

Понеділок, 12 липня 2021, 08:00
Головні новини неділі та ночі: мільярдер у космосі, фінал Євро-2020

Мільярдер Бренсон злітав у космос, Євро-2020 виграла Італія – актуальні новини 11 липня і ночі.

Про мільярдера у космосі

Компанія Virgin Galactic у неділю здійснила перший "туристичний" суборбітальний політ зі своїм засновником, британським мільярдером Річардом Бренсоном на борту.

Компанія вела трансляцію польоту в YouTube.

Про фінал Євро-2020

У фіналі Чемпіонату Європи з футболу перемогла збірна Італії, яка в серії пенальті здолала команду Англії з рахунком 3:2.

Британська поліція заявила в неділю, що заарештувала 45 осіб під час охорони фінального матчу Євро-2020 між Італією та Англією.

Також поліція Лондона заявила, що 19 її офіцерів отримали травми під час зіткнень із вболівальниками на фінальному матчі Євро-2020.

Про інші важливі новини

У Бельгії невакцинована 90-річна жінка померла після того, як заразилася двома різними штамами коронавірусу – "британським" та "африканським".

У неділю, 11 липня, у Молдові громадяни голосують на дострокових парламентських виборах.

Поліція відшукала та затримала втікача із зали Харківського апеляційного суду – громадянина Туреччини Демірала Нізаметтіна, якого правоохоронні органи Німеччини розшукували за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Співробітники ДФС спільно із СБУ перевірили 106 АЗС мережі Glusco, яку пов'язують із Віктором Медведчуком, в 15 регіонах України й заявляють про відсутність діяльності заправок.

Внаслідок інтенсивних опадів у західних областях України відбулося підтоплення подвір'їв, житлових будинків та господарських споруд.

У центрі Тбілісі тисячі людей вийшли на мітинг з вимогою відставки уряду після загибелі оператора телекомпанії "Пірвелі" Лексо Лашкарава, жорстоко побитого під час заворушень 5 липня.

Екзит-поли, проведені під час дострокових парламентських виборів у Болгарії, фіксують мінімальний розрив між партією експремєра Бойка Борисова ГЕРБ та новачком болгарської політики – партією "Є такий народ" шоумена та музиканта Слави Тріфонова.

За результатами дострокових парламентських виборів у Молдові партія чинної президентки Маї Санду матиме монобільшість у новому парламенті.

У межах робочого візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єрміністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.

Тисячі кубинців вийшли на вулиці від Гавани до Сантьяго в неділю, незадоволені діями влади під час пандемії коронавірусу.

У селі Ревне Бориспільського району сталася смертельна аварія із двома загиблими.

У центрі Маріуполя в неділю бійці Закарпатського легіону встановили рекорд України з найбільшої кількості військовослужбовців, які розгорнули Державний прапор України.

Українська правда

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Теми: Українасвіт
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