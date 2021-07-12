Главные новости воскресенья и ночи: миллиардер в космосе, финал Евро-2020

Миллиардер Брэнсон слетал в космос, Евро-2020 выиграла Италия – актуальные новости 11 июля и ночи.

О миллиардера в космосе

Компания Virgin Galactic в воскресенье осуществила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.

Компания вела трансляцию полета в YouTube.

О финале Евро-2020

В финале Чемпионата Европы по футболу победила сборная Италии, которая в серии пенальти победила команду Англии со счетом 3:2.

Британская полиция заявила в воскресенье, что арестовала 45 человек во время охраны финального матча Евро-2020 между Италией и Англией.

Также полиция Лондона заявила, что 19 ее офицеров получили травмы во время столкновений с болельщиками на финальном матче Евро-2020.

О других важных новости

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