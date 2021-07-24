Головні новини п’ятниці та ночі: Олімпійські ігри, справа щодо зникнення Чауса

Росія не показала вихід команди України на Олімпійських іграх, у Молдові вважають, що до зникнення Чауса причетні держструктури України – актуальні новини 23 липня і ночі.

Про Олімпійські ігри

Олімпійські ігри-2020, які перенесли на рік через коронавірус, офіційно відкрилися у Токіо.

Російський "Первый канал", який транслював церемонію відкриття літньої Олімпіади-2020 в Токіо, під час параду атлетів не показав вихід команди з України.

Також на офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо виправили мапу світу, на якій Крим був відокремлений від Україні кордоном. Тепер кордону немає.

На Олімпіаді в Токіо першу золоту медаль здобула китайська спортсменка Кіан Янь у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів серед жінок.

Про зникнення Чауса

Генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло заявив про завершення розслідування у справі щодо зникнення українського екссудді Миколи Чауса: за даними правоохоронців, до викрадення Чауса причетні держструктури України.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що розслідування всіх обставин в справі Миколи Чауса можливе лише при повній взаємодії української та молдовської сторін. Також відомство зі здивуванням сприйняли інформацію від Молдови.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Китай запроваджує санкції проти кількох американських фізичних осіб та організацій у відповідь на нещодавні санкції США проти китайських чиновників у Гонконгу.

Кримінального авторитета із санкційного списку РНБО, який орудував на території Одеської та Миколаївської областей, видворили в Молдову із забороною в’їжджати на територію України.

Сочі усувають наслідки негоди і готують містян до можливої евакуації, в місті випало 52,6 мм опадів за одну годину.

У Львові 23 липня демонтували центральну скульптурну групу радянського монумента слави – дві бронзові фігури – "батьківщини-матері" та червоноармійця, який тримає меч.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким запроваджується рішення РНБО від 16 липня щодо запровадження графи про подвійне громадянство у деклараціях.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 16 липня про застосування санкцій проти шести людей та 10 компаній, серед яких російський ритейлер Wildberries, який запустили в Україні у вересні минулого року.

Європейський суд з прав людини відхилив запит уряду Росії про застосування тимчасових заходів у рамках міждержавної скарги "РФ проти України".

Уряд Франції вніс Україну до переліку країн так званої "зеленої" зони, відкривши в’їзд для всіх типів подорожей українців. Також Швеція відкриває в’їзд для українських туристів з 26 липня.

Закон про корінні народи в Україні, який президент РФ Володимир Путін порівняв зі зброєю масового ураження, опублікувала газета "Голос Україні", і він офіційно почав діяти.

Група "1+1 медіа" заявила, що транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу (тобто російською), а на українську переходитиме поступово, оскільки український дубляж нібито не до вподоби глядачам.

За минулу добу в Україні зафіксували 763 нових випадків COVID-19, з них летальних – 21, одужало за добу 639 осіб, госпіталізовано - 446 людей.